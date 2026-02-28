logo
Košarkaši Partizana zarobljeni u Dubaiju: Traže način da se vrate u Beograd

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Dilan Osetkovski i Šejk Milton ne mogu da se vrate iz Dubaija.

osetkovski i milton zarobljeni u dubaiju Izvor: mondo.ba

Dvojica košarkaša Partizana Šejk Milton i Dilan Osetkovski trenutno su zarobljeni u Dubaiju i da traže način da se vrati u Beograd, javlja "Sportklub".

Kako se navodi, njih dvojica su iskoristili reprezentativnu pauzu da posjete popularnu destinaciju, ali se nisu nadali da neće moći da se vrate zbog rata koji bukti na Bliskom istoku. Iran je odgovorio napade Izraela i SAD-a i napao američke baze, pa je u tom regionu na snazi zabrana letenja.

Narednu utakmicu u Evroligi Partizan igra u četvrtak, 5. marta, upravo protiv Dubaija u Beogradu, pa će čitava sportska javnost pratiti dešavanja na Bliskom istoku.

 (MONDO)

KK Partizan

