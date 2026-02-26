"Željko, veliki si, ali ne radi se to tako": Darko Miličić kaže da je Obradović zakasnio i "ukopao" Partizan

Veliki navijač Crvene zvezde Darko Miličić nije srećan zbog dešavanja u Partizanu nakon odlaska Željka Obradovića.

Darko Miličić još jednom se osvrnuo na ostavku Željka Obradovića i situaciju koja je nastala u Partizanu nakon njegovog odlaska. Nekadašnji as smatra da najtrofejniji trener nije smio sebi da dozvoli da na taj način ode iz kluba u kome važi za živu legendu.

Miličić cijeni Obradovića kao velikog stručnjaka, imao je priliku da sarađuje sa njim u reprezentaciji, ali mišljenja je da je mnogo ranije morao da ode iz Humske.

"Željka kao Željka, kao trenera i sportskog radnika poštujem, ja sam sa njim sarađivao one nesrećne 2005. godine kad smo onako prošli kako smo prošli. Šta god da mi kažemo, ne možemo da mu oduzmemo titule koje je osvojio. On je to što jeste, to je veliki trener", rekao je Miličić u "Kida show" i dodao:

"Ja koji sam navijač Zvezde, Partizan ne mrzim, gledam ga kao srpski klub. Ja sam zatekao sebe protiv Asvela, kako ludim i nerviram se i pitam se: 'Da l je moguće da će da izgube protiv Asvela?'", iskren je bio nekadašnji drugi pik na Draftu.

Obradović je javno kritikovao svoje igrače i otkrio da su neki od njih dovedeni bez njegovog odobrenja. Ovakav način iznošenja problema se nije dopao Miličiću.

"Sve što se dešavalo prije toga, ako je priča da nije on formirao cijeli tim, da su neki igrači došli voljom nekih drugih ljudi, ako klub nije reagovao na to, ja mislim da je trebalo da izađe i kao trener kaže da neki igrači nisu tu po njegovoj volji, da ne doprinose klubu. Druga stvar - reći da te igrači ne slušaju, to trener, takav trener, ne smije da kaže. Da mu ne znam šta rade, ne smiješ izaći u javnost sa takvim stvarima. Moje mišljenje je da je poslije Asvela trebalo da se povuče. Sva ova drama je nastala poslije Asvela do njegovog odlaska. Partizan je doživio sve što je doživio, mislim da je otišao poslije Asvela bi donekle spasio situaciju. Da je isplivao prljav veš nakon njegovog odlaska, možda bi bilo prilike da se nešto koriguje. On je sačekao sam kraj i drama je doživjela vrhunac. Koliko god da sam zvezdaš, tužno mi je da gledam Partizan u toj situaciji u kojoj se našao. Nakon njegovog odlaska nisam mogao da upalim televizor, bilo je kao predstava", reko je Darko i poentirao:

"Ništa nije sporno, on je veliki trener, ima samo to 'ali'".

Čini se da je Crvena zvezda spremna za iskorak u Evroligi ove sezone, ali Miličić smatra da su crveno-bijeli kiksnuli tamo gdje nisu smjeli. U jakoj evroligaškoj konkurenciji ne postoji druga šansa...

"Ja sam uvijek optimista, ali sam oprezan. Zvezda igra super, brzo se oporavlja od loših utakmica, ali opet ima dosta crvenih zastavica u toku sezone koje sam košarkaški sagledavao. Poraz od Žalgirisa tamo koji je bio više nego ubjedljiv, Makabi. To su neke utakmice koje izazivaju sumnju. Ja sam optimista i nadam se da će biti, ali kada vratiš film i setiš se tih utakkica, veliki timovi to sebi ne dozvoljavaju. Ne može da se razmišlja, od polusezone ću da krenem. Majstore, kasno je", rekao je Miličić.

