"Kako smo se prevarili sa onim malim": Darko Miličić tvrdi da je on najveća greška Zvezde

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Slavni as Darko Miličić govorio je bez dlake na jeziku u podkastu "Kod Luke i Kuzme".

Darko Miličić o Šabazu Nejpiru Izvor: Luka i Kuzma/Youtube/Printscreen

Proslavljeni srpski košarkaš Darko Miličić govorio je o najvećim promašajima Crvene zvezde i Partizana u posljednje vrijeme. Slučaj Džabarija Parkera podsjetio ga je na Šabaza Nejpira koji je u Beograd stigao kao veliko pojačanje, a onda se zbog porodičnih problema vratio u Milano, odakle je i došao.

Nekadašnjem igraču Detroita, Orlanda, Memfisa, Njujorka, Minesote i Bostona nije jasno zašto su crno-bijeli zanemarili informacije koje su kružile o Džabariju Parkeru. Iz Barselone je otišao zbog nezalaganja i neposlušnosti, a u Partizanu su očigledno računali na autoritet Željka Obradovića.

"Znam i čuo sam kako je došao iz Barselone, to je veliki alarm, dovesti ga, a ne platiti ga te pare. Nije mi to jasno, nismo mi neki kojima pare padaju sa neba, da imamo da potrošimo koliko hoćemo. Ti treba da uradiš dobar skauting i onda možeš da se prevariš", rekao je Miličić u podkastu "Kod Luke i Kuzme" i povukao paralelu sa Šabazom Nejpirom:

Šabaz Nejpir
Izvor: MN PRESS

"Kao smo se mi prevarili sa onim malim, Šabazom, ko ga ne bi uzeo? Sila od igrača, došao ovdje, ugasio se majstor. On je valjda imao porodične probleme, nije mogao da se posveti."

Ipak, kaže da su crno-bijeli svjesno ušli u rizik. "Ovdje si imao alarm, ovde si imao crveno svjetlo. Priča se neposlušan, mimo svih okvira, on je čovjek prihvatio ono što mu je ponuđeno, nije on kriv", kaže Miličić i nadovezuje se sa pričom o Nejpiru kome je navodno žena otišla i odvela djecu:

"To su Amerikanke, njima je Milano bio fuj, a ne Beograd. Kraljice, jesi normalna? Ja u Memfisu bio...", u svom stilu je zaključio ovu temu nekadašnji drugi pik sa NBA Drafta.

Darko Miličić KK Crvena zvezda Šabaz Nejpir

