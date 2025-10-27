Miličić začuđeno gledao šta ga Marić pita: "Ne daj Bože, taj grijeh na sebe nikad nisam uzeo"

Darko Miličić je svašta ispričao Milomiru Mariću, ali samo na jedno pitanje je podviknuo i rekao odlučno ne.

Darko Miličić je gostujući kod Milomira Marića u emisiji otkrio sve pojedinosti svog burnog života u Americi dok je igrao u NBA ligi, ali na jedno pitanje je odmah rekao ne. Kada ga je u "Golom životu" Marić, koji sada poslije skoro dve decenije odlazi sa "Hepi televizije", pitao da li se nekada drogirao, odmah ga je Darko strijeljao pogledom.

"Ne daj Bože! Hvala Bogu, taj grijeh na sebe nisam uzeo. To nikada u životu, ali da se cugne, cugne se. To je hvala Bogu, naravno", rekao je Miličić. Na pitanje šta je pio u Americi odgovorio je - sve!

"Šta nisam... Sve živo. Izlazilo se, osjetiš malo život, uđeš malo u pare. Mi smo dosta skromna porodica, skromno smo živjeli i dođeš tamo na drugi kontinent dosta si popularan, ljudi te znaju, došao si do nekih para, dešavali su se ti neki izlasci. Pogotovo što nisam imao priliku da igram pa nisam bio ispunjen u tom segmentu."

Kakvi klubovi, žurka je kod Darka

Drugi pik možda i najboljeg NBA drafta ikada nije se naigrao u Detroit Pistonsima. Uzeo je prsten, ali pored Bena i Rašida Valasa nije bilo mjesta pod košem, pa je imao prostora za noćni život.

"Bio sam slobodan, nisam imao taj pritisak i to opterećenje. Dolazio sam ja i iz grada na treninge direkt. Igor Kokoškov je tad bio, kaže mi: 'Joj, ne prilazi Leriju Braunu, osjetiš se brate na kilometar. Samo ne prilazi blizu njega, osjetiš se. Gdje si bio?' U gradu malo, evo došao prije pola sata."

Imao je Igor sa mnom milion situacija. On je stvarno čovjek se naslušao svega i svačega sa mnom. On je bio čovjek kome sam se ispovijedao. Mislim, kome da se obratim? Sve su Amerikanci oko mene, majka i otac nisu tu, Igor mi je jedini Srbin tamo sa kim sam mogao da sjednem", objasnio je Darko Miličić.

Žurke kod Darka Miličića su se pročule, pa su redom sve NBA zvijezde tu dolazile. Jedino Darko nije imao pojma ko je sve tu, uglavnom nije poznavao sve prisutne.

"Ja sam uglavnom zvao kod mene. Kod mene su bile najjače žurke, najjača druženja. Bože sačuvaj je to izgledalo. Pravio sam redovno druženja kod mene kod kuće, igrači koji su gostovali kod nas nisu išli u restorane ili klubove nego su znali da je kod Darka najjače druženje.

Tako da su dolazili igrači i ljudi koje nisam znao. Spustim se, dole je milion ljudi. Niti znam ko su, niti šta su. Služi se sam, radi sam, bukvalno je kod mene bila konstantno ludnica. Imao sam veliku kuću koju smo uredili, dole smo pare stavljali i one strobovei sve živo. Tu je gorjelo konstantmno. Malo pustimo njihove, pa malo naše. Moraš da ispoštuješ domaćina, da čuješ ove naše. Baju Malog Knindžu i to", rekao je uz osmijeh Miličić.