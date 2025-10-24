Ko je uhapšeni košarkaš i trener u NBA ligi? Sa Darkom Miličićem osvojio prsten, a u Denveru ga obožavaju

Uhapšen je Čonsi Bilaps, nekadašnji saigrač Darka Miličića i čovjek koji je ostavio veliki trag u Denveru. Najnoviji detalji imaj veze sa pokerom i mafijom.

Serija hapšenja u NBA ligi zbog ilegalnog kockanja se nastavlja. FBI je sproveo istragu i tom prilikom uhapsio i trenera Portlanda Čonsija Bilapsa (49). Glavni trener Blejzersa je jedan od ljudi koji je umiješan u sve ovo, a sada su otkriveni i neki novi detalji koji se tiču istrage i hapšenja bivšeg košarkaša i sadašnjeg šefa struke.

Bilaps je bi ona klupi Portlanda u porazu od Minesote i sutradan je uhapšen u Oregonu, a na sudu će se prvi put pojaviti već tokom dana da odgovori na optužbe.

"Bilaps je uhapšen i optužen za ilegalno kockanje i igranje pokera koje je povezano sa mafijom", prenosi portal "ABC news".

Zanimljivo je i da se iz Portlanda još uvijek niko nije oglasio, nije poslato nikakvo saopštenje koje bi dalo informacije o tome šta je plan franšize sada i da li će da otpusti Bilapsa. I to se još uvijek čeka.

Sa Miličićem osvojio NBA ligu, ostavio trag u Denveru

Čonsi Bilaps rođen je 25. septembra 1976. godine u Denveru i tu je završio srednju školu i koledž. Izabran je kao treći pik na draftu 1997. godine od strane Bostona i tu je proveo samo jednu sezonu. Otišao je u Toronto, pa je konačno zaigrao za Nagetse u sezoni 1999/2000. Naredne dvije sezone proveo je u Minesoti, pa je onda šest godina igrao u Detroitu.

Tamo je bio saigrač sa Darkom Miličićem i zajedno su osvojili titulu u NBA ligi 2004. godine i dobio je nagradu za MVP-ja finala. Dres sa brojem 1 povučen je iz upotrebe u Pistonsima zbog njega. Odatle je otišao opet u Denver (od 2008. do 2011. godie), poslije čega je igrao za Nikse, Kliperse i završio je karijeru u Detroitu.

Trenersku karijeru počeo je kao pomoćnik u Klipersima, a prvi samostalni posao mu je u Portlandu i tamo je počeo da radi 2021. godine. U aprilu ove godine dobio je produžetak ugovora sa klubom.

"Malo je reći da sam šokiran. Ne mogu da shvatim, ovo ne može da bude istina. Nadam se da nije. Čonsi je moj čovjek, prijatelj, ponos Denvera. Posljednja je osoba...", napisao je novinar Vik Lombardi koji prati Denver i Nikolu Jokića.

