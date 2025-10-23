Pao i slavni trener: FBI češlja sve, novo hapšenje uzdrmalo NBA ligu

Američki trener Čonsi Bilaps uhapšen u velikoj akciji FBI.

Izvor: Alika Jenner / Getty images / Profimedia

Veliki skandal trese NBA ligu. Trener Portland Trejlblejzersa Čonsi Bilaps uhapšen je zbog navodnog ilegalnog kockanja, prenosi ESPN. Prethodno je "pao" košarkaš Majamija Teri Rozije u velikoj akciji koju sprovodi FBI.

Kako navode američki mediji, ovo je tek početak i očekuje se da na meti istražnih organa budu još neka poznata imena. I z NBA lige su krako poručili da "pažljivo prate situaciju i sarađuju sa federalnim organima". I dalje nije poznato o čemu se tačno radi i za šta se tereti Bilaps, ali je očigledno u pitanju razbijanje kriminalne mreže.

Nekadašnj plejmejker je odigrao 17 sezona u najjačoj košarkaškoj ligi, a karijeru je završio u Detroit Pistonsima. Nosio je dresove Bostona, Toronta, Denvera, Minesote, Njujorka i Los Anđeles Klipersa. Bilaps je bio najkorisniji igrač finala plej-ofa 2004. godine, u kojem su Detroit Pistonsi savladali Los Anđeles Lejkerse.

Takođe je bio Ol-star tima 2006. godine. Igrao je i za reprzentaciju SAD-a sa kojom je osvojio zlato na Svjetskom prvenstvu 2010. godine. Trenersku karijeru počeo je u Los Anđeles Klipersima kao pomoćnik, dok je od 2021. na klupi Portland Trejblejzersa.

