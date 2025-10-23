logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pao i slavni trener: FBI češlja sve, novo hapšenje uzdrmalo NBA ligu

Pao i slavni trener: FBI češlja sve, novo hapšenje uzdrmalo NBA ligu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Američki trener Čonsi Bilaps uhapšen u velikoj akciji FBI.

Uhapšen Čonsi Bilaps Izvor: Alika Jenner / Getty images / Profimedia

Veliki skandal trese NBA ligu. Trener Portland Trejlblejzersa Čonsi Bilaps uhapšen je zbog navodnog ilegalnog kockanja, prenosi ESPN. Prethodno je "pao" košarkaš Majamija Teri Rozije u velikoj akciji koju sprovodi FBI.

Kako navode američki mediji, ovo je tek početak i očekuje se da na meti istražnih organa budu još neka poznata imena. I z NBA lige su krako poručili da "pažljivo prate situaciju i sarađuju sa federalnim organima". I dalje nije poznato o čemu se tačno radi i za šta se tereti Bilaps, ali je očigledno u pitanju razbijanje kriminalne mreže.

Nekadašnj plejmejker je odigrao 17 sezona u najjačoj košarkaškoj ligi, a karijeru je završio u Detroit Pistonsima. Nosio je dresove Bostona, Toronta, Denvera, Minesote, Njujorka i Los Anđeles Klipersa. Bilaps je bio najkorisniji igrač finala plej-ofa 2004. godine, u kojem su Detroit Pistonsi savladali Los Anđeles Lejkerse.

Takođe je bio Ol-star tima 2006. godine. Igrao je i za reprzentaciju SAD-a sa kojom je osvojio zlato na Svjetskom prvenstvu 2010. godine. Trenersku karijeru počeo je u Los Anđeles Klipersima kao pomoćnik, dok je od 2021. na klupi Portland Trejblejzersa.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka NBA liga Čonsi Bilaps

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC