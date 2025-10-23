Izbacio Bogdana iz tima, pa se hvatao za glavu: "Ja sam kriv za ovu budalaštinu"

Tajron Lu je odmah shvatio šta je uradio kada je Bogdana Bogdanovića izostavio iz tima na početku sezone Los Anđeles Klipersa.

Los Anđeles Klipersi su počeli sezonu bez Bogdana Bogdanovića i baš se vidjelo da tako ne ide. Izgubili su od Jute 129:108, a nakon utakmice Tajron Lu je odmah vidio da je pogriješio.

"Ja preuzimam odgovornost za ovu budalaštinu", rekao je trener Klipersa poslije neslavnog otvaranja sezone. A onda je naglasio da njegov tim nije bio spreman za ovaj meč:

"Mislim da je ovo lekcija koju moramo da naučimo. Jednostavno moramo da budemo spremni da igramo. Tako da je Juta uradila mnogo odličnih stvari. Nismo bili spremni za njihovu brzinu njihove akcije. Na visokom nivou su igrali, naša odbrana je bila pod velikim pritiskom za koji nismo bili spremni."

Šta se desilo na meču?

Voker Kesler je ubacio 22 poena uz 9 skokova, a Lauri Markanen je nastavio sjajnu formu sa Eurobasketa i ubacio je 20 poena uz 6 skokova i 5 asistencija,. Senaba je dodao takođe 20 poena, a kod Klipersa je Ivica Zubac sa 19 poena i 7 skokova bio najbolji.

Šta čeka Bogdanovića?

Ima Tajron Lu jako široku rotaciju, ali takođe i veteranski tim sklon povredama. Sada Bogdanović nije bio u 12 jer je bio povrijeđen dva puta u posljednje vrijeme. Vidjećemo u kakvom će biti statusu u narednim mečevima, pošto je jasno da bez njega Klipersi ne izgledaju dobro. Ipak ogromna mu je konkurencija na dvije bekovske pozicije. Tu su Džejms Harden, Kris Pol, Bredli Bil i Kris Dan.

