"Volio bih to da doživim": Bogdanović ima jasan cilj u novoj sezoni, svima otkrio plan

Bogdan Bogdanović govorio je o iskustvima u NBA ligi i želji da zaigra na popularnom Ol-star vikendu.

Bogdan Bogdanović doživio je peh u pripremnim mečevima Los Anđeles Klipersa, pa je teren napustio poslije dva minuta igre, zbog povrede leđa. Bivši igrač Partizana ima vremena da se pripremi za novu sezonu, a dok čekamo početak NBA lige, Bogdanović je u razgovoru sa bivšim igračem Atlante Luom Vilijamsom uradio intervju u kojem je govorio o iskustvu koje je za sve ovo vrijeme stekao u najjačoj ligi na svijetu.

Bogdanović je 2017. stigao u NBA i od tada je promijenio tri kluba. Možemo reći da nije mnogo putovao, ali nema sumnje da svaka promjena kluba izaziva stres. Zbog toga je Bogdanović objasnio kako je doživio prelazak iz Sakramenta u Atlantu, a koju godinu kasnije i u Kliperse, pokušao je da objasni Bogdanović kako je iz njegove perspektive izgledao i dolazak Vilijamsa u Atlantu.

"Kada vidite da nekoga trejduju, a onda izgubi sebe, svoju energiju i razne stvari, to je pomalo loše, drugačije je. Ali kada si došao u Atlantu, sjećam se da si bio pun vibracija. Donio si karte, donio si igre, donio si grickalice", prisjetio se Bogdanović tokom razgovora sa bivšim saigračem.

"Počeli ste da učite te mlade momke onome što ste naučili, a mi nismo znali kako da ih naučimo. Ali to je nešto što znam da sam naučio i što mi je pomoglo kada sam se preselio ovdje", objasnio je kapiten Srbije u podkastu "The Underground Lounge".

Poslije osam godina u najjačoj ligi na svijetu, Bogdanović je mnogo štošta naučio, pa je tako sa sagovornikom podijelio svoje iskustvo. "S godinama sam počeo da vrednujem vrijeme - kako da budem efikasniji i na terenu i van njega. Da što manje trošim vrijeme. To je nešto najveće što možeš da naučiš", rekao je.

Da li će Bogdanović igrati na Ol-staru?

Srbija ima sad već standardnog predstavnika na Ol-staru, a to je naravno Nikola Jokić. Međutim, poslije višegodišnjeg iskustva u najjačoj ligi na svijetu, možda bismo mogli da u istoj ulozi gledamo i Bogdana Bogdanovića? Svjestan je kapiten Srbije svojih šansi da se nađe na popularnom vikendu, ali je jasno rekao - volio bi da vidi taj spektakl.

"To bi bila dobra prilika za mene", kroz osmijeh je rekao Bogdanović. "Šalim se", potom je dodao, pa nastavio: "Volio bih da vidim kako izgleda to. Priča se o tome, ali ono što mislim da bi bilo bolje je da ta utakmica bode više takmičarska. U ovom trenutku rekao bih da postoji mali rivalitet između Evropljana i Amerikanaca, što može da donese promjenu."

"Nikada nisam bio Ol-star igrač, ne znam kako je to, ali ni mi ne volimo da gledamo ako je nešto dosadno", bio je jasan.