"Da sam ostao - vjerovatno zlato": Bogdan Bogdanović se već oporavio od povrede

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović se vratio treninzima i ističe da se nije povrijedio da bi "orlovi" verovatno uzeli zlato.

Bogdan Bogdanović se oporavio od povrede Izvor: MN PRESS

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović povrijedio se na utakmici protiv Portugala u grupnoj fazi Eurobasketa, tako da je za njega turnir završen vrlo rano. Bez njegove pomoći, uz kasnije manje povrede i drugih košarkaša, Srbija je doživjela debakl jer je ispala već u osmini finala protiv Finske, tako da je svima jasno da je propuštena velika šansa.

Toga je svjestan i Bogdan Bogdanović kome je najteže bilo da ostavi svoje saigrače poslije povrede i ode na dalje ispitivanja u Los Anđeles, ali se polako miri sa tim: "Bio sam spreman i bio sam u dobroj formi, ali nažalost dogodila se povreda. Bilo mi je teško da napustim tim. To je teška odluka za jednog kapitena. Ali, imam dobar odnos sa saigračima u reprezentaciji i svi su razumjeli da dolazi klupska sezona poslije toga, tako da su me pustili. Poslije povrede sam došao ovdje i radim na sebi, ne bih da propustim ijednu utakmicu ove sezone", rekao je Bogdanović i dodao:

"Bio sam potpuno spreman i žao mi je što sam se povrijedio. Da sam ostao imali bismo šansu da osvojimo zlato, ali to je što je", pojasnio je kapiten "orlova" koji je u Rigu došao po najsjajnije odličje.

Kakvu povredu ima Bogdan Bogdanović? 

U pitanju je parcijalna ruptura zadnje lože, a iako nije bilo osmijeha na njegovom licu pred start nove sezone, u razgovoru s medijima rekao je da nije sve crno kako su pisali u početku.

"Mislim da ste pretjerali. Nije bio toliko veliki problem. Uplašio sam se na početku kao i svi drugi, to je parcijalna ruptura, s njom se nikad ne zna. Treba četiri do šest nedjelja i poslije pet nedjelja se dobro osjećam", rekao je Bogdanović i objasnio da nije još na sto odsto, ali ima samopouzdanja.

Istakao je da ovo nije prvi put da ima ovakvu povredu, zapravo je česta u sportu, a da je zapravo i pred Eurobasket imao sitne povrede koje je zaliječio i bio u sjajnoj formi, ali se nekada ovakve stvari prosto dese zbog eksplozivnog pokreta.

Podsjetimo, Bogdanu Bogdanoviću ovo će biti druga sezona u LA Klipersima.

