Klipersi objavili dobre vijesti o Bogdanoviću: Fotografija koja raduje poslije povrede na Eurobasketu

Klipersi objavili dobre vijesti o Bogdanoviću: Fotografija koja raduje poslije povrede na Eurobasketu

Autor Nemanja Stanojčić
0

Bogdan Bogdanović vratio se na treninge posle povrede koju je doživeo na Eurobasketu. Los Anđeles Klipersi objavili fotke sa treninga.

Bogdan Bogdanović vratio se na treninge poslije povrede Izvor: MN PRESS

Bogdan Bogdanović se oporavio od povrede na Eurobasketu što su odlične vijesti. Kapiten reprezentacije Srbije već se vratio na treninge i to je potvrdio njegov klub. Los Anđeles Klipersi objavili su fotografije sa timskog treninga na kojima se nalazi i srpski as.

Počeo je Bogdan postepeno sa ulaskom u ritam što znači da povreda zadnje lože srećom nije toliko ozbiljna. On je zbog toga morao da napusti kamp reprezentacije u Rigi i da ode hitno u Ameriku i počne sa rehabilitacijom. Svakako dobre vijesti za Bogdanovića i sezonu koja uskoro počinje.

Bogdanoviću je u momentu povrede pokušao da pomogne i Novak Đoković, ali je povreda bila takva da je zahtijevala drugačiji način oporavka.

"Ponovo sam ga kontaktirao i rekao mi je da je ozbiljnija povreda nažalost. Dao sam neke prijedloge i načine na koje može sebi da ubrza oporavak, ali izgleda da to ovoga puta ne može da pomogne. Ogroman peh za srpsku reprezentaciju i on mi je mnogo drag. Vjerovatno naš najdraži košarkaš. Sa njim imam jako lijep, prijateljski odnos. Kapiten. Svi ga volimo i apsolutno velika, ogromna podrška za njega. I za sve momke", rekao je Đoković tada.

