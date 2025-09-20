Klipersi objavili dobre vijesti o Bogdanoviću: Fotografija koja raduje poslije povrede na Eurobasketu

Bogdan Bogdanović vratio se na treninge posle povrede koju je doživeo na Eurobasketu. Los Anđeles Klipersi objavili fotke sa treninga.
Bogdan Bogdanović se oporavio od povrede na Eurobasketu što su odlične vijesti. Kapiten reprezentacije Srbije već se vratio na treninge i to je potvrdio njegov klub. Los Anđeles Klipersi objavili su fotografije sa timskog treninga na kojima se nalazi i srpski as.
Počeo je Bogdan postepeno sa ulaskom u ritam što znači da povreda zadnje lože srećom nije toliko ozbiljna. On je zbog toga morao da napusti kamp reprezentacije u Rigi i da ode hitno u Ameriku i počne sa rehabilitacijom. Svakako dobre vijesti za Bogdanovića i sezonu koja uskoro počinje.
Bogdanoviću je u momentu povrede pokušao da pomogne i Novak Đoković, ali je povreda bila takva da je zahtijevala drugačiji način oporavka.
"Ponovo sam ga kontaktirao i rekao mi je da je ozbiljnija povreda nažalost. Dao sam neke prijedloge i načine na koje može sebi da ubrza oporavak, ali izgleda da to ovoga puta ne može da pomogne. Ogroman peh za srpsku reprezentaciju i on mi je mnogo drag. Vjerovatno naš najdraži košarkaš. Sa njim imam jako lijep, prijateljski odnos. Kapiten. Svi ga volimo i apsolutno velika, ogromna podrška za njega. I za sve momke", rekao je Đoković tada.