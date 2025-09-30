logo
Nigdje osmijeha na Bogdanovom licu: Agonija zbog povrede u dresu Srbije i dalje traje

0

Bogdan Bogdanović je i dalje povrijeđen, potvrdili su iz LA Klipersa.

Bogdan Bogdanović i dalje povrijeđen Izvor: Luke Hales / Getty images / Ariana Ruiz / Zuma Press/Profimedia

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović povrijedio se na meču grupne faze Eurobasketa protiv Portugala i još uvijek je daleko od povratka na teren. Bogdanovićeva povreda uticala je značajno i na neuspjeh "orlova" na ovom turniru, dok nije spreman ni za predsezonu u LA Klipersima.

Koliko je teških mjesec dana iza Bogdana Bogdanovića najbolje govore fotografije pred početak nove sezone kada smo ga vidjeli u novom dresu, a na njegovom licu nije bilo karakterističnog osmijeha. Pogledajte kako izgleda Bogdanović:

"Što se tiče Bogdana, zadobio je parcijalno kidanje proksimalne tetive zadnje lože tokom Eurobasketa", saopštio je Lorens Frenk, inače predsjednik košarkaških operacija u LA Klipersima.

"Još jedna informacija: Bred Bil je imao artroskopsku intervenciju na desnom kolenu u maju, dok je još bio u Finiksu, kako bi riješio iritaciju koju je osjećao tokom prošle sezone. I Brad i Bogdan će učestvovati u kampu, ali ćemo pratiti njihov napredak tokom cele nedelje. Kavaj Lenard je imao prvo zdravo ljeto poslije dužeg vremena. Osjeća se odlično. Imao je veoma, veoma produktivan period, radio je puno i nastavio da napreduje, i izuzetno je uzbuđen zbog početka sezone", dodao je on.

Nadaju se u El Eju da bi Bogdanović mogao da bude spreman za 23. oktobar i prvi meč u NBA sezoni protiv Jute, a vidjećemo da li će ove sezone imati još značajniju ulogu nego lane.

Podsjetimo, Bogdanović je sezonu počeo u Atlanti i trejdovan je u Kliperse gdje je na 30 utakmica imao prosjek od 11,4 poena, 3,1 skokova i 3,2 asistencije. Ovo mu je deveta sezona u NBA ligi. 

