"Mali, ovako se postaje šuter": Bogdanović učio saigrača "metode" Duška Vujoševića

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović objasnio košarkašu Klipersa kako se postaje šuter.

Bogdan Bogdanović učio saigrača kako da šutira lijevom rukom Izvor: Grant "Money" Mona/X/Printscreen

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović doživio je novu povredu. Morao je da napusti parket samo dva minuta od početka utakmice Los Anđeles Klipersa i kineskog Guangdžoua, a nakanadno će biti procijenjen stepen njegove povrede. Prije ovog peha, pojavio se zanimljiv video sa treninga Klipersa. Sjajni šuter je mlađeg saigrača Trentina Flauersa učio kako da šutira lijevom rukom.

Srpski as vrlo dobro zna šta znači šutirati slabijom rukom, kao i sa "ometačima" koje je svojevremeno u Partizanu koristio Duško Vujošević. Lekcija je uspjela, pošto je Flauers pogodio prvi šut poslije "namještanja nišana".

Ovo je mnoge podsjetilo kako je Bogdanović šutirao preko metle na treninzima Partizana i kako je u dvorani ostajao od jutra da večeri, zbog čega je vjerovatno dan danas zahvalan svojim mentorima, ali i sopstvenoj upornosti.

Što se tiče Bogdanovićeve povrede, nije ista kao na Evropskom prvenstvu. Tada je povrijedio zadnju ložu dok je sada u pitanju donji deo leđa.

