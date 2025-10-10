Loše vijesti iz L.A. Klipersa jer je Bogdan Bogdanović ponovo povrijeđen.
Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović doživio je povredu tokom pripremnog perioda i odjurio je u svlačionicu poslije samo dva minuta na parketu. Bogdanović je bio starter za L.A. Kliperse protiv kineskog Guangdžoua (142:95) i nadali smo se da ćemo videti da je povreda sa Eurobasketa prošlost, ali izgleda da ga čeka nova pauza...
Bogdan Bogdanović se povrijedio poslije samo dva minuta na terenu
U pitanju je drugačija povreda od one koja se Bogdanoviću desila u Rigi, tada je povrijedio zadnju ložu dok je sada u pitanju donji dio leđa, ali treba sačekati i zvanične procjene ljekarskog tima L.A. Klipersa.
Pogledajte kako je Bogdanović sam otišao u svlačionicu zbog bolova koja je osjetio poslije dva minuta igre:
Bogdan Bogdanovic is heading back to the locker room accompanied by a trainer and Lawrence Frank.— Grant "Money" Mona (@Gmona48)October 10, 2025
He was holding his side/back coming off the floor.pic.twitter.com/dljLbk5LXw
Do kraja susreta se nije vraćao, a njegova ekipa lako je došla do pobjede uz 18 poena Lenarda, odnosno po 15 koliko su dali Zubac, Kolins i Pol. Interesantno je da su Guangdžou igrali Viktor Oladipo (24 poena) i nekadašnji igrač Partizana Frenk Kaminski (12).
Podsjetimo, Bogdanović je Eurobasket završio već u drugoj utakmici prvenstva protiv Portugala i nije igrao više na turniru, dok je nedavno na početku priprema za sezonu u NBA istakao da se oporavio.