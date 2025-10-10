Bogdan Bogdanović se povrijedio poslije samo dva minuta na terenu

Loše vijesti iz L.A. Klipersa jer je Bogdan Bogdanović ponovo povrijeđen.

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović doživio je povredu tokom pripremnog perioda i odjurio je u svlačionicu poslije samo dva minuta na parketu. Bogdanović je bio starter za L.A. Kliperse protiv kineskog Guangdžoua (142:95) i nadali smo se da ćemo videti da je povreda sa Eurobasketa prošlost, ali izgleda da ga čeka nova pauza...

U pitanju je drugačija povreda od one koja se Bogdanoviću desila u Rigi, tada je povrijedio zadnju ložu dok je sada u pitanju donji dio leđa, ali treba sačekati i zvanične procjene ljekarskog tima L.A. Klipersa.

Pogledajte kako je Bogdanović sam otišao u svlačionicu zbog bolova koja je osjetio poslije dva minuta igre:

Do kraja susreta se nije vraćao, a njegova ekipa lako je došla do pobjede uz 18 poena Lenarda, odnosno po 15 koliko su dali Zubac, Kolins i Pol. Interesantno je da su Guangdžou igrali Viktor Oladipo (24 poena) i nekadašnji igrač Partizana Frenk Kaminski (12).

Podsjetimo, Bogdanović je Eurobasket završio već u drugoj utakmici prvenstva protiv Portugala i nije igrao više na turniru, dok je nedavno na početku priprema za sezonu u NBA istakao da se oporavio.