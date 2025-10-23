logo
Jović otvorio NBA sezonu poenima: Svi pričaju o drugom Nikoli i njegovom dabl-dablu

Jović otvorio NBA sezonu poenima: Svi pričaju o drugom Nikoli i njegovom dabl-dablu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jović je upisao poene, Tristan Vukčević vrijeme na terenu, a Nikola Vučević dabl-dabl na otvaranju NBA sezone.

Nikola Jović dao 9 poena na startu NBA lige Izvor: Julio Aguilar / Getty images / Profimedia

Majami je izgubio od Orlanda 125:121, A Nikola Jović je na otvaranju NBA sezone imao 9 poena i 3 skoka. Sa druge strane je još jedan nekadašnji ABA centar Goga Bitadze ubacio 8 poena uz 8 skokova i 4 asistencije.

Pobjedu Orlandu donijeli su sa po 24 poena Paolo Bankero i Franc Vagner dok je Dezmond Bejn imao 23 poena. Najefikasniji je bio Norman Pauel iz Majamija sa 28 poena, 9 skokova i 4 asistencije.

Toronto Darka Rajakovića savladao je Atlantu 138:118, a Ar Džej Baret je sa 25 poena, 8 skokova i 5 asistencija najavio dobru sezonu Reptorsa. Skoti Barns je dodao 22 poena, 9 asistencija i 6 skokova.

Nikola Vučević je dominirao sa dabl-dablom od 28 poena i 14 skokova u pobjedi Čikago Bulsa nad Detroitom 115:111, dok je srpski reprezentativac Tristan Vukčević dobio je malo vremena na terenu u porazu Vašingtona od Milvokija 133:120, ali se nije upisao u strijelce. 

