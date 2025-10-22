logo
Luka Dončić brojao do 43, ali Lejkersi izgubili

Luka Dončić brojao do 43, ali Lejkersi izgubili

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Luka Dončić odigrao je sjajan meč, falila mu je asistencija za tripl-dabl, ali su Lejkersi izgubili od Voriorsa na kraju i pokazali da je pred njima mnogo posla ako žele da napadnu titulu.

luka doncic ubacio 43 poena lejkersi izgubili Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Luka Dončić odigrao je fantastičan meč u dresu Lejkersa, asistencija ga je dijelila od tripl-dabl učinka, ali ni to nije bilo dovoljno za trijumf. Voriorsi su odnijeli pobjedu u Los Anđelesu (119:109).

Dončić je proveo 41 minut na parketu, imao učinak od 43 poena, 12 skokova i 9 asistencija (15/17 za dva, 2/10 za tri, 7/10 sa penala). Pratio ga je Ostin Rivs (26, 9as, 5sk), a u timu nije bilo povrijeđenog Lebrona Džejmsa. Sve ovo samo je potvrdilo da Lejkersima u ovom momentu nedostaje još dosta stvari da bi bili kandidati za NBA titulu.

I pred Golden Stejtom je dosta posla sa pravljenjem pobjedničkog tima, ali su "ratnici" pokazali da se neće predati. Predvodio ih je Džimi Batler (31, 5sk, 4as), dok je Stef Kari dodao 23 poena (3/9 za tri), uz 4 asistencije.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:28
Luka Dončić izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

Luka Dončić košarka NBA liga LA Lejkers

