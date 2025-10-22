Nikola Topić dobio šampionski prsten za osvajanje NBA lige

Nikola Topić je pred početak nove sezone u NBA ligi dobio šampionski prsten za osvajanje titule sa Oklahomom prošle sezone iako nije proveo ni sekund na parketu.

Nikola Topić (20) dobio je prsten za osvajanje NBA lige. Talentovani srpski plejmejker je pred početak nove sezone dobio nagradu za osvajanje titule sa Oklahomom. Zanimljivo je da prošle sezone zbog povrede nije proveo ni sekund na parketu, ali je za to nagrađen. Pamtiće ovaj momenat sigurno zauvijek.

Ceremonija uručenja nagrada u Oklahomi počela je prije utakmice sa Hjustonom koju je domaći tim dobio poslije produžetka (125:124). Spiker je izgovorio ime Nikole Topića, uslijedili su aplauzi i prvo mu je na uspejhu čestitao komesar NBA lige Adam Silver, a potom i generalni menadžer Tandera Sem Presti koji ga je i doveo u tim.

Vidjelo se odmah koliko bivšem igraču Crven zvezde sve to znači, a brzo je izvadio i prsten da ga pogleda i vidi kako izgleda nagrada za šampione.

Topić operisan

Nikola Topić nije igrao na ovoj utakmici i neće igrati bar još dvije nedjelje. Imao je operaciju zbog problema sa testisima i najavljeno je da ga čekaju najmanje četiri nedjelje oporavka, a "pod nož" je otišao prije dvije nedjelje.

Topić je ostavio veoma dobar utisak tokom Ljetnje lige i ostaje da se vidi kakvu mu je ulogu namijenio trener Majk Dejno. Oklahoma je aktivirala njegov ugovor i zvanično je u sastavu ekipe za novu sezonu.

