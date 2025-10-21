logo
"Znate kako policija zna da pretjera": Šampion NBA lige brani svog uhapšenog igrača

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Čuveni trener Rik Karlajl stao je u odbranu svog mladog igrača Kema Džounsa koji je uhapšen na autoputu u Indijani. Bježao je i od policije...

Rik Karlajl brani svog igrača koji je uhapšen Izvor: Profimedia

Mladi NBA košarkaš Kem Džouns (23) napravio je skandal. Prebrzo je vozio na autoputu i kada je policija pokušala da ga zaustavi, bježao je. Zato je uhapšen, a kamere su sve to snimile. Međutim, njegov trener Rik Karlajl stao je u njegovu odbranu i tvrdi da je policija malo pretjerala.

"Došao je i pričao sa nama i odmah je pokazao pokajanje. Pričamo o momku koji ima sjajan karakter. Čuo sam sve detalje, dobiće kaznu za prebrzu vožnju. Dosta puta vidite da stvari koje se nađu u policijskom izveštaju znaju da budu pretjerane. Pričamo o momku koji je vozio nešto brže nego što je trebalo kako bi stigao na vrijeme na trening", rekao je Karlajl.

Legendarni igrač i trener osvojio je dvije titule u karijeri. Prvu kao igrač Bostona 1986. godine, a onda je sa Dalasom postao šampion 2011. godine kao trener. Tada je za tim igrao i Peđa Stojaković.

