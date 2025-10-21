logo
NBA košarkaš uhapšen, kamere sve snimile: Napravio skandal, bježao od policije na autoputu

NBA košarkaš uhapšen, kamere sve snimile: Napravio skandal, bježao od policije na autoputu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Indijane Kem Džouns uhapšen je i bježao je od policije, oglasio se i njegov klub zbog svega što se desilo.

Uhapšen košarkaš Indijane Kem Džouns Izvor: Dylan Buell / Getty images / Profimedia

Mladi košarkaš Indijane Kameron Džouns (23) uhapšen je na autoputu. Bježao je od policije, a kamere su sve to snimile. Ubrzo je objavljena i fotografija samog hapšenja od strane policije u Indijani i skandal je dospio u javnost.

Njegov izgovor je bio da je žurio na trening, kasnio je i da je zato vozio brže na autoputu. Policija ga je primijetila kada je u dijelu na kom je dozvoljena brzina 80 km/h vozio 145 km/h. Kada su pokušali da ga zaustave, nije stao, već je nastavio da vozi i da bježi od policije.

Relativno brzo poslije toga se zaustavio i odmah je uhapšen. Narednik Džon Perin je to potvrdio u saopštenju i istakao "da je policijski auto bio pod sirenama i da mu je naređeno da se zaustavi što je on odbio".

Ukoliko bude osuđen prijeti mu zatvorska kazna do dvije i po godine i novčana kazna do 10.000 dolara.

Inače, Džouns je izabran na NBA draftu kao 38. pik 2025. godine od strane San Antonija i onda je trejdovan u Indijanu.

Kako se branio i šta kaže klub?

Pojavile su se i prve informacije oko toga šta je rečeno i kakav je bio njegov izgovor kada je na kraju uhapšen i kada mu je oduzet automobil.

"Gospodin Džouns je rekao da nije znao da je prekoračio brzinu i da je žurio na trening. Rekao je i da je vidio signalizaciju policijskih kola, ali da nije znao da pokušavaju njega da zaustave", navodi se u dokumentima koji su objavljeni.

Pejsersi su zbog cijele situacije dali kratko saopštenje o svemu.

"Svjesni smo situacije u kojoj se nalazi Kem Džouns. Prikupljamo sve dodatne informacije i nemamo dalji komentar u ovom momentu", poručili su iz Indijane.

