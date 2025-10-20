Nikola Jokić svakog trenutka čeka da čuje "izdaja": U Denveru se opet ne zna ko pije, a ko plaća

Veliki problemi za Denver zbog ugovora Kristijana Brauna, jednog od omiljenih saigrača Nikole Jokića. Zbog toga će gazde ponovo morati da viču "izdaja" kako bi se sakrili iza vlastite nesposobnosti da obezbede budžet.

Nikola Jokić je poslije neuspjeha u plej-ofu prošle sezone "podigao glas" i zatražio krupne promjene u Denveru i činilo se da ga je vlasnik Džoš Krenke poslušao. Dejvidu Adelmanu je dao mjesto trenera, doveo je nove generalne menadžere Bena Tenzera i Džona Volasa, a njih dvojica su značajno promijenili ekipu tokom ljeta riješivši se prije svega Majkla Portera Džuniora.

Međutim, posao je daleko od završenog pošto statusi dva najvažnija ugovora u Denveru i dalje nisu riješeni. Prvo je Jokić odbio da produži ugovor s Denverom ovog ljeta, što bi uštedelo klubu veliki novac, dok je sada vrlo neizvjesna situacija i sa njegovim saigračem Kristijanom Braunom. Prema informacijama koje za sada stižu iz Denvera, klub bi mogao da već ovog ljeta ostane bez Brauna jer nema da ga plati.

Zašto bi Braun mogao da ode iz Denvera?

Talentovani košarkaš Kristijan Braun je pomogao Denveru da 2023. godine osvoji šampionski prsten i iz sezone u sezonu sve je važniji po tim, međutim i dalje je na "ruki" ugovoru. U pitanju je sporazum koji ima sa Nagetsima koji su ga birali kao 21. pika na draftu 2022. godine i koji je na četiri godine "težak" oko 14 miliona dolara, a završava se upravo na kraju ove sezone. Braun treba da dobije 4.920.797 dolara za ovu sezonu poslije čega će postati "ograničeni slobodan agent", ali to je status u koji se retko kada puštaju igrači na "ruki" ugovoru, što smo vidjeli u slučaju Nikole Jovića.

Braun je obavijestio Denver da želi da dobije novi ugovor i da sebe procjenjuje na najmanje 25 miliona dolara po sezoni, a iako će njegovu vrijednost potvrditi vjerovatno i trener Adelman i Nikola Jokić - problem je u tome što u Koloradu nemaju da ga plate. Odnosno, nisu spremni da plaćaju porez na luksuz za prekoračenje "seleri kepa".

To se već moglo čuti od Džoša Krenkea i to je signal da bi Kristijan Braun mogao da bude trejdovan i prije nego što počne sezona, kako ga idućeg ljeta Nagetsi ne bi izgubili, a da ne dobiju ništa zauzvrat.

Zašto je teško trejdovati Brauna?

Problem sa Kristijanom Braunom je što ga druge franšize ne cijene koliko u Denveru znaju da je odličan igrač. Radi se o vrlo dobrom defanzivcu koji je prošle sezone prosječno bilježio 15,4 poena, 5,5 skokova i 2,6 asistencija, međutim vjeruju da to nikako nije dovoljno za godišnju platu od 25 do 35 miliona evra.

Takođe, Denver na tržištu malo toga može da dobije za Brauna jer je na "ruki ugovoru" i zato su u gotovo bezizlaznoj situaciji, ko zna kojom po redu zbog vrlo lošeg vođenja kluba pod palicom prethodnog generalnog menadžera Kelvina Buta.

Šta je rješenje za Brauna?

"Mnogo je pesimizma zbog čitave ove situacije. Ne djeluje da će Denver i Kristijan Braun postići dogovor do roka. On ima jake argumente za ono što traži - pomogao im je da osvoje titulu 2023. godine, a njegov status u timu se značajno povećao. Denver nema prostora da u okviru 'seleri kepa' uspije da ga zamijeni kvalitetnim igračem ako ga izgubi", poručio je poznati NBA novinar Džejk Braun koji ima svoje izvore u Nagetsima.

Takođe, ne postoji ni mogućnost da se plaća porez na luksuz, tako da navodno u Denveru pokušavaju da ubijede Brauna dapristane na nešto slabiji ugovor kako bi sačuvali tim.

Ali, pitanje je ko će to prihvatiti. I zašto bi uopšte Kristijan Braun morao da se žrtvuje? Zato ne bi bilo prvi put da u Denveru optuže igrača za "izdaju" jer nisu dobro planirali budžet i nadali su se da ih to neće koštati. Već se ranije desilo sa Kentevijus Kaldvel-Poupom, Brusom Braunom...