"Mi smo, kako se to kaže?": Jokić otkrio ko je favorit za NBA titulu, pa spomenuo i igranje za Srbiju

Nikola Jokić potpuno je prepustio ulogu favorita Oklahomi u novoj sezoni, spominjao je i igranje za Srbiju i sve što ga čeka u Denveru.

Izvor: Printscree/X/Katy Winge / Imagn Images/dip USA/Profimedia

Nikola Jokić je poslije Eurobasketa otišao u Denver i tamo krenuo sa pripremama za novu sezonu. Dobio je sve ono što je tražio ljetos, nove igrače, dužu klupu, kvalitetnije saigrače i mnogi vide njega i ekipu kao favorite za titulu. Ali, on ima drugačije mišljenje, to potpuno prepušta Oklahomi, aktuelnom šampionu.

"Mislim da nismo nikada bili favoriti, čak ni u sezoni kada smo osvojili. Nisam osjećao taj pritisak od kada sam došao. Oni su definitivno oni koje jure svi, igraju dobro, nadam se da mi možemo da budemo tihi vitezovi, tihi konji, kako se kaže? Crni konji, da", rekao je Jokić aludirajući na američki sleng koji bi u slobodnom prevodu značio "favoriti iz sjenke".

Here’s video of the Nikola Jokić quote that’s going viral on OKC being the favorite



Denver “dark horse” Nuggetspic.twitter.com/iseuIGKJEd — Katy Winge (@katywinge)October 10, 2025

Jedno od najvećih pojačanja Nagetsa je Kem Džonson koji je u tim došao u trejdu za Majkla Portera juniora i Nikola od njega ima posebne zahtjeve.

"Rekao sam mu da ne pokušava da se uklopi, da je veoma važan dio napada i da treba da igra svoju igru i da bude agresivan u momentu kada je potrebno ili u ulozi koja mu je data.

"Igrao sam za Srbiju, to je pomoglo"

Denver je angažovao NBA sudije da dijele pravdu na trening utakmicama i Jokić pokušava to da iskoristi maksimalno.

"Trudimo se da budemo agresivni, da testiramo sudije da sviraju faulove, to je bila poenta treninga. Pokušavamo da pomognemo jedni drugima, da budemo glasni i da igramo u napadu onako kako želimo."

Na kraju je objasnio i šta je za njega najveći cilj u narednom periodu, spomenuo je i reprezentaciju.

"Da uđemo u formu, igrao sam za Srbiju, tako da bih rekao da sam dobar sa tim. Da se naviknem na igru sa novim igračima, novi sistem, nove šeme", zaključio je Jokić.