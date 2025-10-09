logo
"Jokić MVP, Denver neće uzeti titulu": Oglasili se generalni menadžeri NBA timova

"Jokić MVP, Denver neće uzeti titulu": Oglasili se generalni menadžeri NBA timova

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Generalni menadžeri NBA timova dali su svoje glasove i odgovarali na razna pitanja, a tom prilikom otpisali su Denver i Jokiću "dodijelili" MVP nagradu pred start sezone...

Jokić će biti MVP Denver neće biti šampion Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Pred početak nove sezone održana je tradicionalna anketa sa generalnim menadžerima NBA timova. Svi oni dali su svoje glasove u raznim anketama, odgovarajući na različita pitanja. Ono što je najzanimljivije jeste da su uvjereni da će Nikola Jokić da bude MVP, ali da Denver neće osvojiti titulu.

Na zvaničnom sajtu NBA lige objavljeni su rezultati anketa u kojoj su učestvovali generalni menadžeri, koji su odgovarali na 49 različitih pitanja. Tako su proglasili Oklahomu za novog šampiona (80 odsto glasova, Denver i Klivlend dobili po 7 odsto). Za najkorisnijeg igrača (MVP) su proglasili Jokića (67 odsto), a iza njega su Luka Dončić (10 odsto), Šej-Gildžus Aleksander (8 odsto) i Viktor Vembanjama (7 odsto).

Na pitanje kog igrača bi doveli da grade franšizu oko njega danas odabrali su Vembanjamu (83 odsto), iza je Šej (13), pa Jokić (3 odsto). Jokić je dobio i 57 odsto glasova na pitanje koji igrač tjera trenere da prave najviše promjena tokom meča.

Kada su u pitanju najbolji igrači po pozicijama, to ovako izgleda:

  • Plejmejker - Gildžus Aleksander (73 odsto), Dončić (17), Kari (7)
  • Bek - Entoni Edvards (70 odsto), Mičel (13), Dončić i Šej po 7 odsto
  • Krilo: Dončić (40 odsto), Tejtum (20), Durent (17), Lebron i Kavaj po 7 odsto
  • Krilni centar: Janis Adetokumbo (93), Mobli (7)
  • Centar: Jokić (97 odsto), Vembanjama (3)

Takođe su ubijeđeni da će Kuper Fleg imati najveći uspjeh od svih rukija i da će dobiti nagradu za rukija godine (97 odsto). Jokić je proglašen za najboljeg stranog igrača u NBA (93 odsto), a na listi najboljih igrača koji ne igraju u NBA su i dvojica iz Partizana - Saša Vezenkov (44 odsto), Isak Bonga i Džedi Osman po 10, Nikola Mirotić, Kendrik Nan i Edi Tavares po 7 odsto, a glasove su dobili i Vasilije Micić i Mika Murinen.

