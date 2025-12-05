Saša Obradović u problemu pred Barselonu: Zvezdina knjiga spala na jedno slovo

Crvena zvezda dočekuje Barselonu u Evroligi sa samo jednim centrom u rotaciji. Ovo je sve što treba znati o tom meču.

Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova igraju meč Evrolige sa Barselonom i žele da nastave sa serijom odličnih rezultata u Evroligi. Ipak, nije Saša Obradović bez problema pred ovaj meč.

Ima mnogo povrijeđenih igrača, ali ipak i neki su se vratili na teren i sada će moći da pomognu svojoj ekipi. Sa druge strane, Barselone je nedavno mijenjala trenera i sa Ćavijem Paskvalom je počela da se diže. Šta nas očekuje od 20 u "Beogradskoj areni"?

Muka ispod koša

Nakon što se znalo da Džoel Bolomboj neće skoro na teren, povredio se i Hasijel Rivero pred sam početak sezone. Zatim je napravljeno privremeno rješenje sa Donatasom Motiejunasom na klupi koje je urodilo plodom pa mu je produžen ugovor do kraja sezone, ali on je sada jedini zdrav centar.

Taman je dobio priliku i minutažu Uroš Plavšić, a onda se na meču sa Olimpijakosom povrijedio. Ebuka Izundu se vratio treninzima, ali baš teško da će biti u sastavu za ovaj meč tako da je knjiga spala na jedno slovo - Donatasa Motiejunasa.

Ko će igrati peticu?

Jasno je da će krenuti Motiejunas, a vidjećemo ko će podijeliti ostale minute. Dosta je Zvezda ove sezone igrala sa nižim petorkama i "lažnim" peticama, pa su tako na tom mjestu nastupali Čima Moneke, Semi Odželej i Dejan Davidovac. Sva trojica su spremna i vidjećemo kako će ih uklopiti uz Motiejunasa Saša Obradović.

Šta je sa Barselonom?

Nije dobro počela sezona u Kataloniji pa je Đoana Penaroju zamijenio Ćavi Paskval. Vratio se poslije nekoliko godina iz Rusije u Evroligu i sada u posljednja četiri meča ima tri pobjede. Lider ovog tima je Kevin Panter, koji će sigurno kao bivši igrač Crvene zvezde i nekadašnji kapiten Partizana imati vreo doček.

Šta kaže istorija?

Pa i nije baš na strani Crvene zvezde. Prošli duel Crvena zvezda jeste dobila 78:74 u gostima, ali prije toga je crveno-bijeli tim nanizao 12 poraza. Prije te pobjede Zvezda je savladala Barselonu 2017. godine - sjajnom igrom Milka Bjelice i Tejlora Ročestija.

