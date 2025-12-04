logo
"To je kao kada tek upoznate djevojku": Džared Batler o hemiji i navijačima Crvene zvezde

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Američki košarkaš Džared Batler već je pokupio simpatije navijača Crvene zvezde.

Džered Batler o atmosferi u Crvenoj zvezdi Izvor: MN PRESS

Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler iznio je očekivanja pred meč sa Barselonom koji je na programu u petak od 20 časova u Beogradskoj areni. Američki bek se još uvijek navikava na evropsku košarku, ali se na atmosferu ekspresno navikao.

Imao je Batler zanimljiv komentar na svoje prilagođavanje u Evroligi. 

"Učim nešto novo, gledam dosta svega i trudim se da budem bolji. Samo pokušavam da se adaptiram na stil igre, drugačije je nego u NBA, trudim se da se naviknem na saigrače, da se spojimo. I kad upoznate djevojku, ne možete odmah da imate hemiju, trudim se da gradim odnose i na terenu i sa strane", rekao je Batler.

Atmosfera u crveno-bijelom taboru je na visokom nivou od dolaska Saše Obradovića u klub. 

"To je nauka, ne znam. Trudimo se da se družimo što više, a što više igramo zajedno na treninzima, to je bolje".

Oduševljen je podrškom navijača koji su pokupovali karte za meč sa španskim gigantom za samo šest minuta. "Volim atmosferu, volim što su rasprodali karte za šest minuta. Spremni smo, idemo...".

Šta može biti ključ pobjede protiv Katalonaca? 

"Mislim da će najvažnije biti da igramo našu igru u defanzivu i da će to biti važno, treba da se fokusiramo na nas. Mislim da se slažemo i pokušavamo da se naviknemo na evropski stil košarke", rekao je Batler.

