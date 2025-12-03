Sjajne vijesti iz Zvezde: Oporavili se Davidovac i Izundu, ali nova briga za Sašu Obradovića

Saša Obradović moći će da računa na skusno krilo, dok se čeka pojačanje na centarskoj poziciji.
Sjajne vijesti za navijače Crvene zvezde. Klub sa Malog Kalemegdana oglasio se sa novim medicinskim izvještajem u kome se navodi da su se Dejan Davidovac i Ebuka Izundu oporavili i počeli sa treninzima. Uroš Plavšić i Hasijel Rivero su u procesu oporavka, dok je Jago Dos Santos doživio povredu i još uvijek nije poznat stepen povrede.
U saopštenju crveno-bijelih se navodi:
KK Crvena zvezda Meridianbet obavještava javnost da se Dejan Davidovac oporavio od povrede aduktora (primicač) i počeo sa timskim treninzima. Ebuka Izundu se takođe oporavio od povrede skočnog zgloba, i počeo sa individualnim treninzima sa kondicionim trenerom.
Uroš Plavišić je tokom utakmice sa Olimpijakosom zadobio nakon udarca povredu ramena. U procesu je oporavka koji će trajati više nedjelja. Nakon kontrole odrađene 01.12 Hasiel Rivero je odložio je štake i nastavlja sa procesom oporavka.
Na treningu u srijedu bol u nozi osjetio je naš bek Jago Dos Santos, zbog čega je ranije napustio trening, a nakon pregleda i dijagnostike biće utvrđen stepen povrede i dalji koraci", stoji na sajtu Zvezde.