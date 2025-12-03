logo
Sjajne vijesti iz Zvezde: Oporavili se Davidovac i Izundu, ali nova briga za Sašu Obradovića

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Saša Obradović moći će da računa na skusno krilo, dok se čeka pojačanje na centarskoj poziciji.

Oporavili se Davidovac i Izundu Izvor: MN PRESS

Sjajne vijesti za navijače Crvene zvezde. Klub sa Malog Kalemegdana oglasio se sa novim medicinskim izvještajem u kome se navodi da su se Dejan Davidovac i Ebuka Izundu oporavili i počeli sa treninzima. Uroš Plavšić i Hasijel Rivero su u procesu oporavka, dok je Jago Dos Santos doživio povredu i još uvijek nije poznat stepen povrede.

U saopštenju crveno-bijelih se navodi:

KK Crvena zvezda Meridianbet obavještava javnost da se Dejan Davidovac oporavio od povrede aduktora (primicač) i počeo sa timskim treninzima. Ebuka Izundu se takođe oporavio od povrede skočnog zgloba, i počeo sa individualnim treninzima sa kondicionim trenerom.

Ebuka Izundu
Izvor: MN PRESS

Uroš Plavišić je tokom utakmice sa Olimpijakosom zadobio nakon udarca povredu ramena. U procesu je oporavka koji će trajati više nedjelja. Nakon kontrole odrađene 01.12 Hasiel Rivero je odložio je štake i nastavlja sa procesom oporavka.

Na treningu u srijedu bol u nozi osjetio je naš bek Jago Dos Santos, zbog čega je ranije napustio trening, a nakon pregleda i dijagnostike biće utvrđen stepen povrede i dalji koraci", stoji na sajtu Zvezde.

