Nova povreda u Crvenoj zvezdi: Saša Obradović ima samo jednog centra na raspolaganju

Nova povreda u redovima Crvene zvezde, sada će na pauzu morati i Uroš Plavšić.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u velikim problemima, pošto se prema pisanju "Meridian sport" sada povrijedio i Uroš Plavšić. Klub sa Malog Kalemegdana već muku muči sa centrima, a sada će za meč sa Barselonom ostati sa samo jednom "peticom".

Zvezda igra sa protiv Barselone 5. decembra u 20 časova u "Beogradskoj areni", a jedini koji će biti spreman za taj meč od centara je Donatas Motiejunas. Što se tiče Plavšića on je na meču sa Olimpijakosom povrijedio ruku, a za sada nisu poznati detalji njegove povrede i koliko će izostati.

Kakva je situacija Crvene zvezde pod košem?

Nigerijac Ebuka Izundu bi uskoro trebalo da se vrati grupnim treninzima, ali teško da će biti spreman za Barselonu dok su Hasijel Rivero i Džoel Bolomboj i dalje daleko od povratka na teren. Ipak, Bolomboj je počeo da trenira individualno i izgleda kao da ide ka oporavku.

Nedavno se na teren poslije kraće pauze vratio i Čima Moneke, a vrlo vjerovatno da će on uzeti neke minute na poziciji centra. Pored Motiejunasa "peticu" može da igra i Dejan Davidovac, a Zvezda je u prethodnom epriodu zbog povreda imala i petorke sa Semijem Odželejem na petici.