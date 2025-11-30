logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čima Moneke morao na snimanje u Urgentni: Zvezda objasnila o čemu se radi

Čima Moneke morao na snimanje u Urgentni: Zvezda objasnila o čemu se radi

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke viđen je u Urgentnom centru.

Čima Moneke u Urgentnom centru Izvor: MN PRESS

Lider Crvene zvezde Čima Moneke viđen je u Urgentnom centru u Beogradu, a razlog je preventivni pregled, naveli su iz kluba. Iz crveno-bijelog tabora tvrde da nema razloga za brigu i da se Nigerijac vraća treninzima već sutra. Moneke je osjetio bol u stopalu, ali pregled je pokazao da je sve u redu.

Moneke jeste imao zdravstvenih problema u posljednje vrijeme, ali se žalio na bol u preponi. Preskočio je utakmice sa Dubaijem, Monakom i Cedevita Olimpijom, ali se vratio za duele sa Valensijom i Olimpijakosom gdje nije bilo nikakvih naznaka da ima problema sa bilo kakvom vrstom povrede. Takođe, odigrao je sjajnu partiju protiv Beča u ABA ligi kada je postigao 20 poena. Da li se nelagodnost pojavila u periodu pauze ili ranije, za sada nije poznato.

Iako je situacija na Malom Kalemegdanu nešto bolja nego prije dvije nedjelje, Saša Obradović i dalje ne može da računa na nekoliko važnih igrača. Oporavio se Devonte Grejem, na pragu povratka je Džoel Bolomboj, ali Karter, Rivero i Kenan su vjerovatno otpisani za ovu sezonu. Što se tiče Ebuke Izundua, on bi trebalo da se vrati na teren u periodu od dvije nedjelje.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Čima Moneke KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC