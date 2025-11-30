Čima Moneke morao na snimanje u Urgentni: Zvezda objasnila o čemu se radi

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke viđen je u Urgentnom centru.

Izvor: MN PRESS

Lider Crvene zvezde Čima Moneke viđen je u Urgentnom centru u Beogradu, a razlog je preventivni pregled, naveli su iz kluba. Iz crveno-bijelog tabora tvrde da nema razloga za brigu i da se Nigerijac vraća treninzima već sutra. Moneke je osjetio bol u stopalu, ali pregled je pokazao da je sve u redu.

Moneke jeste imao zdravstvenih problema u posljednje vrijeme, ali se žalio na bol u preponi. Preskočio je utakmice sa Dubaijem, Monakom i Cedevita Olimpijom, ali se vratio za duele sa Valensijom i Olimpijakosom gdje nije bilo nikakvih naznaka da ima problema sa bilo kakvom vrstom povrede. Takođe, odigrao je sjajnu partiju protiv Beča u ABA ligi kada je postigao 20 poena. Da li se nelagodnost pojavila u periodu pauze ili ranije, za sada nije poznato.

Iako je situacija na Malom Kalemegdanu nešto bolja nego prije dvije nedjelje, Saša Obradović i dalje ne može da računa na nekoliko važnih igrača. Oporavio se Devonte Grejem, na pragu povratka je Džoel Bolomboj, ali Karter, Rivero i Kenan su vjerovatno otpisani za ovu sezonu. Što se tiče Ebuke Izundua, on bi trebalo da se vrati na teren u periodu od dvije nedjelje.

