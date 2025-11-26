logo
"Čima, šta ti je u rukama": Moneke Kristini pokazao poklon, pa izgovorio rečenicu za pamćenje

"Čima, šta ti je u rukama": Moneke Kristini pokazao poklon, pa izgovorio rečenicu za pamćenje

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Čima Moneke je poslije velike pobjede Crvene zvezde pokazao i kakav poklon je dobio od navijača u Areni.

Čima Moneke dobio crtež od navijača Crvene zvezde Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda pobijedila je Olimpijakos u Areni (91:80) i ostala u samom vrhu Evrolige. Nevjerovatan preokret, povratak od dvocifrenog minusa, a veliku ulogu u tome imao je Čima Moneke koji je meč završio sa dabl-dabl učinkom (11, 11sk).

Kada je stao pred kamere poslije meča, lijepa voditeljka Kristina Tomić ga je pitala da pokaže šta ima u rukama, a u pitanju je bio crtež koji je dobio na poklon.

"Dobio sam poklon. Imamo najbolje navijače u Evropi. Bili su sjajni imali smo 12 poena zaostatka, uz njih nikada se ne predajemo", počeo je Moneke.

Nastavio je da hvali publiku.

"Previše ih volim, riječi ne mogu da opišu, rekao sam i ranije, ne bih volio da budem nigdje drugdje."

"Jedva čekam da vidim šta će biti u maju"

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Pitala ga je voditeljka i šta je bio ključ za preokret i kako je ekipa uspjela.

"Ne odustajemo, nikada nećemo da odustanemo, bez obzira na situaciju .Svaka situacija je nova lekcija. Igrali smo protiv tima za koji ljudi kažu da mogu da osvoje sve, što pokazuje kakvu ekipu mi imamo i koliko vjerujemo sebi, ponosan sam na nas.

Za kraj je izgovorio rečenicu koja će posebno da oduševi navijače Zvezde. Već je spominjao maj i kraj sezone kada budu borbe za trofeje.

"Navijači su ključ. Ponavljamo to svaki meč. Nešto posebno se ovdje dešava. Jedva čekam da vidim šta će biti u maju. Volim vas, ne znam kako to da kažem na srpskom, ali ću naučiti kasnije", zaključio je Moneke.

