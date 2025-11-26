Ovakav meč Saša Obradović još nije imao u Zvezdi: "Četvorka" prvi put na okupu protiv Olimpijakosa

Sve informacije o povredama igrača i rosterima uoči duela Crvene zvezde i Olimpijakosa u Evroligi.

Crvena zvezda večeras od 19.30 dočekuje Olimpijakos u "Beogradskoj areni" u okviru 13. kola Evrolige, a ovo će biti prva utakmica u kojoj će Saša Obradović moći da računa na četiri najveća pojačanja (makar na papiru) za ovu sezonu. U sastavu se očekuju Čima Moneke, Džordan Nvora, Džared Batler i oporavljeni Devonte Grejem, koga smo vidjeli da postiže prve poene za vikend u ABA ligi.

Biće to nova vrsta izazova za trenera Crvene zvezde koji će od svojih igrača tražiti da pruže dodatni napor pred prvu dužu pauzu između utakmica, pošto je naredni susret zakazan za devet dana - što je luksuz koji rijetko tokom sezone imamo u evropskoj košarci.

Ko će igrati za Zvezdu?

Koliko god da se navijači Zvezde radovali oporavku Grejama, kao i nedavnom povratku Nvore i Monekea, ponovo postoje problemi sa povredama. Znamo da su na duže vrijeme izgubljeni Džoel Bolomboj i Ajzeja Kenan, povrijeđen je i Ebuka Izundu, dok je povredu aduktora prijavio Dejan Davidovac i njega neće biti na ovom meču.

Uz njega, trener Obradović neće moći da računa ni na Stefana Miljenovića koji je ustupljen reprezentaciji Srbije, ali ubeđeni su na Malom Kalemegdanu da imaju oružje kojim mogu da zaustave Olimpijakos.

"Manje-više znaš otprilike šta treba da radiš. Ako je neko igrao protiv Olimpijakosa posljednjih par godina, onda sam to ja bio i kroz plej-of serije. Nema tu previše iznenađenja, jedino što su malo promijenili ekipu. Neki fokus je na organizovanoj igri, znaju da umrtve protivnika kontinuiranim kretnjama i na taj način kontrolišu tempo igre. Mi smo ekipa koja voli brzo, oni će kroz tu vrstu destrukcije da probaju da nas spriječe, moramo da se prilagodimo, i da neke male stvari uradimo dobro", rekao je trener Zvezde i istakao da je svjestan da je ekipa jako umorna.

Ko će igrati za Olimpijakos?

Olimpijakos takođe ima problema pred ovu utakmicu i oslabljen dolazi u Beograd. Jorgos Barcokas neće moći da računa na Šekila Mekisika, Frenka Nilikinu i nesrećnog Kinana Evansa koji se povrijedio odmah po povratku na teren.

Neće biti ni Janulisa Larencakisa koji će igrati za Grčku, odnosno zbog povrede je na duže staze izgubljen centar Mustafa Fal.

"Oni su jedna od najboljih ekipa u Evroligi. Igraju vrlo dobru odbranu, u jakom intenzitetu, i lopta mora da kruži ako želite da imate šansu da ih dobijete. Oni su sigurni jer igraju sa zatvorenom rotacijom - svi igrači igraju dosta i postižu poene sa dobrim procentima. Uopšteno, to je težak zadatak za nas i moraćemo da igramo zaista dobro", rekao je Barcokas.

Stanje na tabeli Evrolige

Crveno-bijeli su trenutno na diobi drugog mjesta na tabeli upravo sa ekipom Olimpijakosa i imaju podjednak skor od 8 pobjeda i četiri poraza. Ko pobijedi izjednačiće se na prvom mjestu sa Hapoelom i Panatinaikosom.







