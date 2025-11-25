"Izbacili me sa koledža zbog srca, uz Zvezdu me htjela još 4 tima": Batler nikad iskrenije o dolasku u Srbiju

Zvezdin plejmejker Džered Batler dao iskren intervju o svom početku evropske karijere, usponu do NBA lige, crveno-bijelima i Delijama, problemu sa srcem...

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Novi kombo-bek Zvezde Džared Batler (25) otkrio je da su ga tražila još četiri tima pored crveno-bijelih.

"Olimpijakos je htio da me dovede. Pariz, Dubai i Makabi takođe", kazao je on u podkastu "Triple Threat".

Zašto je odabrao baš Zvezdu?

"Iskreno, odabrao sam Zvezdu zbog navijača. To mi je bio razlog 'Broj jedan'. Htio sam da igram pred tom publikom, to je kao u košarkaškom raju. Razgovarao sam sa svojim agentom i detaljno mi je objasnio pozitivne i negativne strane svakog tima. Na primjer, Makabi ima jedno, ali nema drugo. Olimpijakos već ima mnogo igrača... Nisam znao mnogo o njima. Jedino što sam znao je da je Fredi Gilespi igrao za Crvenu zvezdu, pa sam ga pitao. Rekao mi je: 'Brate, zavoljećeš što si tamo. Voljećete te kada pobijediš i mrzeće te kada izgubiš'. Bilo je to jedino objašnjenje 'iznutra' (o Zvezdi) koje sam dobio od nekoga ko je igrao u Evroligi"

Govorio je i o tome kako je odabrao da dođe u Evroligu poslije godina provedenih u Juti, Oklahomi, Vašingtonu i Filadelfiji.

"Na to je uticao moj agent, kao i nekoliko generalnih menadžera sa kojima sam razgovarao. Zaista se sve svelo na dvije stvari - kao prvo, da li zaista želim da igram u Evropi. Pričao sam sa agentom i sa nekoliko generalnih menadžera i mnogi su počeli da me zovu i da se raspituju da li bih pristupio njihovim timovima. Košarkaš Olimpijakosa, Evan Furnije, poslao mi je poruku. Pričao sam i sa Majkom Džejmsom o tome kako je igrati ovdje. Mnogi su me zvali i pričao sam i sa nekolicinom trenera, poput trenera Pariza".

"Razumio sam svaku treću Sašinu riječ"

Izvor: MN PRESS

Bio je upitan za dosadašnje utiske o navijačima Zvezde.

"Drugačiji su nego u NBA ligi. Agent mi je poslao video-klipove i pomislio sam: 'Brate, ne može bolje od toga'. Nema NBA utakmice na kojoj to možete da doživite. Nijedan ambijent nije ni blizu tom. Pričao sam sa Sašom Obradovićem i on je tip osobe koja mi potpuno odgovara. Isprva sam mogao da razumijem svaku treću riječ koju mi kaže. Govori veoma intenzivno, ali možete da osjetite njegovu energiju. To je nešto sa čim mogu da se povežem i to me je veoma uvjerilo da sam donio ispravnu odluku što sam odabrao Zvezdu".

Zašto nije potpisao za Olimpijakos?

"Moj agent je vodio većinu razgovora. Mislim da smo se finansijski sporazumjeli, ali i agent i ja procijenili smo da imaju već mnogo igrača i djelovalo je da žele da me dovedu samo da me drugi ne bi uzeli. To je bila priča. Agent mi je rekao da im se zaista sviđam i da je jasno da me žele, ali i da im je 'roster' popunjen"

Da li planira povratak u NBA ligu?

"To je zaista dobro pitanje. Već sam pričao Čimi (Monekeu) o ovome... Ne znam, teško je odgovoriti. Hoću da igram košarku na visokom nivou. Ako to znači da ostanem u Evroligi i da igram na Fajnal-foru, gdje su utakmice zaista bitne i ako imam važnu ulogu i mogu da pomognem ekipi da pobjeđuje... Sve to mi više znači od naziva 'NBA igrač'. Da sam imao priliku da budem ključni igrač ili da budem važna rezervna opcija u NBA ligi, ne bih je odbio. Cilj mi je da igram na visokom nivou. Evroliga to nudi i potpuno sam u redu sa tim. Nisam ovdje samo da bih 'pumpao' svoju statistiku, da bih se vratio u NBA ligu. To uopšte nije slučaj. Samo želim da igram na visokom nivou i da pokažem svoj talenat".

"Najbolji u Evropi? Kodi je nevjerovatan"

Izvor: Mikhail Sinitsyn / Zuma Press / Profimedia

Ko je za Batlera najbolji igrač u Evroligi?

"Kodi Miler-Mekintajer mi izgleda nevjerovatno", rekao je Batler.

Koji su ciljevi Zvezde ove sezone?

"Mislim da tim ima samopouzdanje, jer imamo mnogo 'oružja' na raspolaganju. Mislim da svi imamo osjećaj da ako nekad možemo da odemo do kraja, to možemo sa ovim timom", smatra Batler.

"Zbog srca me htio samo jedan koledž"

Izvor: MN PRESS

Govorio je i o delikatnoj temi - svom urođenom problemu sa srcem.

"Život se svodi na promjene i na prepreke i na vašu sposobnost da trčite svoju trku uz sve prepreke na koje nailazite. Imam uvećano srce i to ne mogu da kontrolilšem. To zahtjeva mnogo otpornosti. Ne postoji prepreka koju ćete postaviti ispred mene, a da je neću preskočiti ili zaobići. Samo morate imati vjeru. Prvi put mi je dijagnostikovan taj problem kada sam krenuo na koledž. Išao sam na Alabamu i otpustili su me poslije ljekarskih pregleda. Prethodno smo razgovarali o tome da mogu do NBA karijere, a onda sam se iznenada zapitao da li ću uopšte igrati na koledžu"

"Poslije toga sam otišao na Bejlor, u jedinu školu u Americi koja mi je dopustila da igram i samo sam rekao 'Bogu hvala'. Svaki dan u kojem igram košarku mi je kao blagoslov. To što sam stigao do NBA lige bila je još jedna preskočena prepreka i sve je ispalo dobro. Ni dolazak ovdje nije bio garantovan, bila je to još jedna nepoznanica koja se na kraju riješila. I sada smo tu", kazao je uporni Batler, koji se navikava na Zvezdu i na evroligašku košarku, u kojoj ima velike planove, kao i crveno-bijeli sa njim u timu.