"Džered Batler je moj omiljeni košarkaš": Tekst NBA novinara o pleju Zvezde, poredio ga s Karijem i Ajversonom

Džered Batler je debitovao za Crvenu zvezdu, a u Americi mu je jedan od novinara posvetio tekst. Uporedio ga je čak sa Alenom Ajversonom i Stefom Karijem.

"Džered Batler je jedan od mojih omiljenih košarkaša", naslov je teksta NBA novinara Danijela Olindžera koji je godinama pokrivao utakmice Filadelfije.

U februaru ove godine izašao je ovaj tekst, a malo više od pola godine kasnije Batler je sa dva minuta na terenu debitovao za Crvenu zvezdu protiv Makabija u Evroligi. A razlog zbog čega je Batler toliko prirastao za srce ovom novinaru je njegova NCAA titula sa Bejlorom 2021. godine.

"Kao što možete da pretpostavite iz naslova, novi plejmejker Siksersa Džered Batler je jedan od mojih omiljenih košarkaša ikada. Razlog je jednostavan - izgledao je nevjerovatno kul kada sam ga gledao kako igra za Bejlor 2021. godine. Skautirao sam igrače za NBA draft i nije mi trebalo mnogo vremena da mi Batlerove utakmice postanu najveći užitak. Neće vas to šokirati jer je osvojio titulu sa Bejlorom koji je odigrao sezonu sa 28 pobjeda i 2 poraza i odigrao je jedan od najdominantnijih NCAA turnira u istoriji."

Istakao je ovaj NBA stručnjak da se izuzetno zabavljao dok je skautirao igrače Bejlora i gledao kako ih Džered Batler predvodi kao lider na terenu.

"Dobra košarka je zabavna košarka. Ali bilo je tu više od samog gledanja Batlera. Često je djelovao kao najbolji igrač na terenu uprkos tome što je imao jasne fizičke limite u odnosu na svoje rivale. Batler je izgledao nezaustavljv, bio je previše vješt za svoje čuvare. Jednostavno je znao kako da odigra dobre akcije. Znao je kako da postigne poene, kako da iskoristi mane defanzivaca, kako da se kreće bez lopte, znao je kako da bude košarkaš koji pobeđuje". pisao je tada Olindžer.

"On je kao Kari i Ajverson, samo na nižem nivou"

Istakao je on da mu je jasno da je od tada Batleru pala cijena, kao i da u NBA nije uspio da napravi ime. Ipak istakao je da je u Filadelfiji krajem prošle sezone počeo da liči na koledž verziju sebe. Što potvrđuje 11,5 poena i 4,9 asistencija po meču.

"Sjajno glumi i prodaće svoje finte uvijek. Ponekad će da promaši u reketu kada je defanzivac na njemu zbog fizičkih limita, ali to ga ne spriječava da dobije značajne minute. Možete da vidite koliko je trenirao po tome kako igra i koliko pokušava da iskoristi sve što ima na raspolaganju. Zato i uživam toliko da ga gledam. Svako njegove visine ko uopšte dođe do NBA je apsolutno lud u pozitivnom smislu. Teško je i zamisliti koliko igrač mora da bude vješt da bi se našao u NBA ligi sa takvim atletama kada je njegove visine", naglasio je Olindžer.

A onda je uporedio novog plejmejkera Crvene zvezde sa Stefom Karijem i Alenom Ajversonom.

"Zbog toga Stef Kari ima toliko fanova danas, a Alen Ajverson je bio tako popularan prije dvije decenije. Očigledno je da Batler nije na nivou Karija ili Ajversona, on ulazi sa klupe u lošem timu Siksersa. Ali na mnogo manjem nivou vidim istu stvar kod njega - niskog beka koji nema fizičke predispozicije velikih košarkaša i zato mora da razumije košarku tako dobro i mora da zna da koristi svoje vrline. Ne mogu da se ne nasmijem svaki put kada postigne poene. Džered Batler možda nije masovno omiljen među navijačima, ali je i dalje jedan od mojih omiljenih košarkaša ikada", priznao je Olindžer.

Crvena zvezda još ne zna šta je dobila i nadaju se navijači da bi protiv Spartaka u nedjelju mogli da vide Batlera u većoj minutaži na terenu. Ipak, očigledno je da je srca nekih u Americi osvojio.

