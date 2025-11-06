Košarkaši Crvene zvezde iznijeli su utiske poslije velike pobjede protiv Panatinaikosa.
Košarkaši Crvene zvezde nastavili su evroligašku bajku pobjedom protiv Panatinakosa 86:68, a ono što posebno raduje navijače je sjajna partija novajlije Džareda Batlera. Američki bek postigao je osam poena, tri skoka i četiri asistencije, nije paničio ni kada mu nije išlo na terenu i utisak je da će tek pokazati zbog čega je došao u Beograd.
U obraćanju medijima nije skidao osmijeha sa lica, posebno je istakao navijače i timsku energiju i vidjelo se da uživa na startu misije u Crvenoj zvezdi.
"Osjećam se sjajno. Sjajno prvo iskustvo, svi su igrali dobro", rekao je Batler, a onda je upitan o atmosferi u krcatoj Beogradskoj areni.
Situacija na tribinama nije ni nalik onoj u NBA. "Ovde je više kao na koledžu. Osjeća se velika strast i energija. Svaki detalj je važan. Uživam u tome. Prilagođavam se. Imam osećaj da svaki dan nešto novo naučim. Ljudi su ovdje sjajni".
Semi Odželej možda poenterski nije blistao, ali je odigrao je jedan od najboljih mečeva otkako je stigao u Zvezdu, posebno se istakao na defanzivnim zadacima.
"Uradili smo ono što je trebalo, a to je da igramo dobru odbranu. Treba i dalje da radimo na napadu jer smo stagnirali u četvrtoj četvrtini, ali dobar je osjećaj".
Nigerijac često u svojim izjava apostrofira važnost odbrane, tako je bilo i ovog puta. Kendrik Nan je potpuno zaustavlje, a njegov tim zabilježio je sedmu pobjedu u nizu.
"Niko ne pamti serije pobjeda i poraza": Odželej čvrsto na zemlji, Batler uživa kao nikad
"Morali smo da shvatimo da prethodne pobjede ništa ne znače. Igrali smo protiv odličnog tima koji je veoma talentovan. Mi moramo da pobijedimo, oni nam neće ništa dati i ne mare za naš skor. Osnovne stvari smo radili kako treba i zato smo pobijedili. Niko ne pamti serije, pobjeda ili poraza. Gleda se samo skor i pozicija na tabeli".
Odželej je oduševljen Beogradom, obožava srpsku hranu i polako uči naš jezik.
"Moja žena i ja obožavamo ovu atmosferu i Beograd generalno. Tu smo tek nekoliko mjeseci, ali je stvarno nevjerovatno. Najviše volim hranu, isprobavamo mnoge restorane. Učimo i jezik pomalo, ali govorim samo hvala i ćao zasad".