"Niko ne pamti serije pobjeda i poraza": Odželej čvrsto na zemlji, Batler uživa kao nikad

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Košarkaši Crvene zvezde iznijeli su utiske poslije velike pobjede protiv Panatinaikosa.

Džered Batler i Semi Odželej o pobjedi Crvene zvezde Izvor: MONDO

Košarkaši Crvene zvezde nastavili su evroligašku bajku pobjedom protiv Panatinakosa 86:68, a ono što posebno raduje navijače je sjajna partija novajlije Džareda Batlera. Američki bek postigao je osam poena, tri skoka i četiri asistencije, nije paničio ni kada mu nije išlo na terenu i utisak je da će tek pokazati zbog čega je došao u Beograd.

U obraćanju medijima nije skidao osmijeha sa lica, posebno je istakao navijače i timsku energiju i vidjelo se da uživa na startu misije u Crvenoj zvezdi.

"Osjećam se sjajno. Sjajno prvo iskustvo, svi su igrali dobro", rekao je Batler, a onda je upitan o atmosferi u krcatoj Beogradskoj areni.

Situacija na tribinama nije ni nalik onoj u NBA. "Ovde je više kao na koledžu. Osjeća se velika strast i energija. Svaki detalj je važan. Uživam u tome. Prilagođavam se. Imam osećaj da svaki dan nešto novo naučim. Ljudi su ovdje sjajni".

Pogledajte

01:04
Batler posle pobede protiv Panatinaikosa
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Semi Odželej možda poenterski nije blistao, ali je odigrao je jedan od najboljih mečeva otkako je stigao u Zvezdu, posebno se istakao na defanzivnim zadacima.

"Uradili smo ono što je trebalo, a to je da igramo dobru odbranu. Treba i dalje da radimo na napadu jer smo stagnirali u četvrtoj četvrtini, ali dobar je osjećaj".

Nigerijac često u svojim izjava apostrofira važnost odbrane, tako je bilo i ovog puta. Kendrik Nan je potpuno zaustavlje, a njegov tim zabilježio je sedmu pobjedu u nizu.

"Morali smo da shvatimo da prethodne pobjede ništa ne znače. Igrali smo protiv odličnog tima koji je veoma talentovan. Mi moramo da pobijedimo, oni nam neće ništa dati i ne mare za naš skor. Osnovne stvari smo radili kako treba i zato smo pobijedili. Niko ne pamti serije, pobjeda ili poraza. Gleda se samo skor i pozicija na tabeli".

Odželej je oduševljen Beogradom, obožava srpsku hranu i polako uči naš jezik.

"Moja žena i ja obožavamo ovu atmosferu i Beograd generalno. Tu smo tek nekoliko mjeseci, ali je stvarno nevjerovatno. Najviše volim hranu, isprobavamo mnoge restorane. Učimo i jezik pomalo, ali govorim samo hvala i ćao zasad".

Tagovi

Semi Odželej KK Crvena zvezda Džered Batler Evroliga

