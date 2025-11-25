Zvezdini košarkaši oduševili majicama na treningu: Poseban gest pred veliki susret sa Olimpijakosom

Igrači Crvene zvezde su pred susret sa "bratskim" klubom iz Pireja trenirali u posebnim majicama

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde u srijedu od 19.30 u Beogradskoj areni dočekuju Olimpijakos, u okviru 13. kola Evrolige. S obzirom na to da je odnos ova dva kluba uveliko poznat na evropskoj sceni, crveno-bijeli iz Beograda rešili su da budu više nego dobri domaćini "bratskoj" ekipi iz Pireja.

Ovaj susret osim sportskog značaja nosi i posebnu simboliku, jer oba kluba, zajedno sa svojim navijačima, već dugi niz godina njeguju prijateljske odnose. Očekuje se da će Arena u srijedu biti ispunjena crveno-bijelim bojama, a zanimljiv detalj priredili su i igrači Zvezde na posljednjem treningu pred meč.

Izabranici Saše Obradovića su nosili posebno dizajnirane majice koje su odmah privukle pažnju navijača. Majice su crvene, a na njima su spojeni grbovi Crvene zvezde i Olimpijakosa, uz simboličan natpis "Pravoslavna braća".

O značaju meča u kojem će snage po ko zna koji put odmeriti Saša Obradović i Jorgos Barcokas izlišno je pričati. Crvena zvezda i Olimpijakos dijele drugo mjesto na tabeli sa skorom 8-4, zajedno sa Panatinaikosom, te će ovaj susret biti od velikog značaja za obe tima. Crveno-bijeli iz Pireja u meč ulaze poslije niza od tri pobjede u elitnom takmičenju domaćem prvenstvu, dok je Zvezda zabilježila poraz od Valensije u Evroligi, ali je u regionalnom takmičenju pobijedila Beč.



