logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezdini košarkaši oduševili majicama na treningu: Poseban gest pred veliki susret sa Olimpijakosom

Zvezdini košarkaši oduševili majicama na treningu: Poseban gest pred veliki susret sa Olimpijakosom

Autor Tijana Jevtić
0

Igrači Crvene zvezde su pred susret sa "bratskim" klubom iz Pireja trenirali u posebnim majicama

Zvezda u posebnim majicama trenirala pred Olimpijakos Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde u srijedu od 19.30 u Beogradskoj areni dočekuju Olimpijakos, u okviru 13. kola Evrolige. S obzirom na to da je odnos ova dva kluba uveliko poznat na evropskoj sceni, crveno-bijeli iz Beograda rešili su da budu više nego dobri domaćini "bratskoj" ekipi iz Pireja.

Ovaj susret osim sportskog značaja nosi i posebnu simboliku, jer oba kluba, zajedno sa svojim navijačima, već dugi niz godina njeguju prijateljske odnose. Očekuje se da će Arena u srijedu biti ispunjena crveno-bijelim bojama, a zanimljiv detalj priredili su i igrači Zvezde na posljednjem treningu pred meč.

Izabranici Saše Obradovića su nosili posebno dizajnirane majice koje su odmah privukle pažnju navijača. Majice su crvene, a na njima su spojeni grbovi Crvene zvezde i Olimpijakosa, uz simboličan natpis "Pravoslavna braća".

O značaju meča u kojem će snage po ko zna koji put odmeriti Saša Obradović i Jorgos Barcokas izlišno je pričati. Crvena zvezda i Olimpijakos dijele drugo mjesto na tabeli sa skorom 8-4, zajedno sa Panatinaikosom, te će ovaj susret biti od velikog značaja za obe tima. Crveno-bijeli iz Pireja u meč ulaze poslije niza od tri pobjede u elitnom takmičenju domaćem prvenstvu, dok je Zvezda zabilježila poraz od Valensije u Evroligi, ali je u regionalnom takmičenju pobijedila Beč.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Olimpijakos Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC