"Ako je neko igrao protiv njih, onda sam to ja": Saša Obradović zna kakvu zamku Zvezdi sprema Olimpijakos

Crvena zvezda dočekuje Olimpijakos u 13. kolu Evrolige, timovi se već dobro poznaju, a treneri ekipa posebno. Možemo pretpostaviti da nas očekuje još jedan uzbudljiv susret u Beogradskoj areni.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u Beogradskoj areni dočekuje Olimpijakos 13. kolu Evrolige. Biće zanimljivo gledati susret dva "bratska" tima, dvojice trenera koji se dobro poznaju, a prije svega ekipa koje dijele poziciju na tabeli elitnog takmičenja. Susret je zakazan za srijedu u 19.30 sati, a trener Saša Obradović govorio je o rivalu, protiv kojeg godinama vodi timove - sada Zvezdu, a prethodnih sezona Monako.

Crvena zvezda u meč ulazi poslije poraza od Valensije, ali i poslije impresivnog niza pobjeda u Evroligi. Prije nego što je tim vođen Sašom Obradovićem gostovao Dubaiju nanizao je sedam trijumfa u nizu, što je bilo dovoljno za sam vrh tabele. S druge strane, Olimpijakos je kao pretedent za osvajanje Evrolige uvijek rival za poštovanje i već godinama se podrazumijeva da ima veliki kvalitet na terenu, kao i ogromno iskustvo Jorgosa Barcokasa na klupi.

Ipak, susret dvojice trenera biće vrlo zanimljiv, pa ćemo u srijedu gledati i taktičko nadmetanje Saše Obradovića i Jorgosa Barcokasa. Srpski trener je na treningu pred meč govorio o tom rivalstvu.

"Ako je neko igrao protiv Olimpijakosa, onda sam to ja. Kroz plej-of serije i sve ostalo. Nema tu previše iznenađenja. Jedino što su sad malo promijenili ekipu. Fokus je na organizovanoj igri. Umrtvljuju protivnika kontinuiranim kretnjama i tako kontrolišu tempo. Mi volimo brzo", započeo je Saša Obradović uoči meča sa Olimpijakosom.

"Oni (Olimpijakos) će sigurno raditi tu vrstu destrukcije. Moramo da se prilagodimo, male stvari da uradimo dobro. Znamo da su jaki u sekundarnom napadu, ofanzivnom skoku, posebno Milutinov, Vezenkov, Hol. Znamo gdje završavaju akcije na početku i kraju četvrtine. Dosta smo umorni došli sa putovanja. Nije bilo intenziteta, iako smo iskoristili za pripremu utakmice", zaključio je Saša Obradović.

Kad je Saša Obradović igrao protiv Olimpijakosa?

Vidi opis "Ako je neko igrao protiv njih, onda sam to ja": Saša Obradović zna kakvu zamku Zvezdi sprema Olimpijakos Jorgos Barcokas trener kosarkasa Olimpijakosa na utakmici Evrolige protiv Partizana, širi ruke i negoduje Jorgos Barcokas trener Olimpijakosa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Saša Obradović dugo godina je bio trener Monaka i imao je priliku da u Evroligi, sa konkurentnom ekipom, igra najzahtjevnije mečeve protiv Olimpijakosa. Monao je vodio od 2021. do 2024. i iz tog perioda pamti veliki broj mečeva protiv Olimpijakosa.

Podsećanja radi, na proljeće 2022. Monako i Olimpijakos sastali su se u plej-ofu Evrolige. Ekipa Saše Obradovića uspjela je da dođe do brejka u Pireju, pa je na domaćem terenu imala neriješen rezultat u trećoj utakmici (1:1). Međutim, tada je dobra igra Kostasa Slukasa u finišu meča donijela pobjedu i brejk crveno-bijelima. Potom je odigran još jedan susret, a Monako je tada uspio da slavi u tijesnom meču 78:77 i za to je odluka donesena u petom susretu u Grčkoj, pred Kevinom Durentom.

Izvor: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ip / IPA / Profimedia

Saša Obradović imao je još jedan vrlo važan susret protiv Olimpijakosa, u proleće 2023. Ponovo je odmjerio snage protiv Jorgosa Barcokasa, ali je i tog puta Grk trijumfovao, u polufinalu Fajnal-Fora Evrolige (76:62), u meču u kojem je tim Saše Obradovića imao ogromnu prednost na poluvremenu (41:29).

Međutim, uslijedila je istorijska četvrtina kojoj je Olimpijakos ubacio 27 poena, a Monako svega dva i to sredinom dionice kad je poentirao Eli Okobo. Presudilo je iskustvo ekipe koja se dobro poznaje, ali i veliki pad tima Saše Obradovića.

Srijeda je dan za nastavak rivalstva Obradović - Barcokas.



