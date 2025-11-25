Trener Crvene zvezde Saša Obradović otkrio je javnosti detalje povrede još jednog košarkaša crveno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde na fantastičan način započeli su novu sezonu u Evroligi i nakon 12 odigranih kola pripadaju samom vrhu tabele, ali to nije dovoljno - sezona je duga, vremena za odmor nema, a veliki izazovi su uvijek iza ćoška. Svjestan je Saša Obradović da mu neće biti nimalo lako, posebno kada se uzme u obzir i kadrovska situacija u Zvezdi.

U kratkom vremenskom roku oporavili su se od povreda Devonte Grejem, Džordan Nvora i Čima Moneke, ali Zvezdi i dalje fali veliki broj igrača. Van terenu su Tajson Karter, Ajzea Kenan, Hasijel Rivero, Džoel Bolomboj i Ebuka Izundu, a sada im se pridružio i Dejan Davidovac - uz Stefana Miljenovića koji je sa reprezentacijom Srbije.

Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia

"Osim Davidovca, svi su spremni i željni nadmetanja. Veliki protivnik, koji to i zaslužuje. Realno, jedva čekam da dođe ova pauza, da mogu da implementiram neke svoje ideje. Iako sam to pokušavao i prilično sam dobro prepoznavao, koga, kako treba... Sve te neke situacije moramo malo bolje da uvježbavamo i to je period jedini kad imamo vrijeme za trening. Na tome će biti fokus. Dok toga ne bude, da probamo da pobijedimo Olimpijakos", rekao je Obradović.

Trener Crvene zvezde oprezan je pred izuzetno teške mečeve koji očekuju njegov tim, a podsjeća i da će tim sa Malog Kalemegdana imati teži raspored u drugom dijelu sezone, kada više vremena bude provodio na putu i igrao u halama nekih od najboljih evropskih ekipa.

"Biće uvijek ozbiljnih putovanja. Malo jeste stresno, utiče na emociju i pripremu utakmice. Moramo da se privikavamo na to. Ide znatno teži raspored i moramo da znamo kako da se ponašamo", ispričao je trener Crvene zvezde u najavi prvog meča duplog kola.

Vidi opis Povrijeđen još jedan košarkaš Crvene zvezde: Saša Obradović otkrio na koga ne računa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Tokom prethodnih nekoliko sezona Saša Obradović je imao velike borbe protiv Olimpijakosa i dobro poznaje grčki tim.

"Ako je neko igrao protiv Olimpijakosa, onda sam to ja. Kroz plej-of serije i sve ostalo. Nema tu previše iznenađenja. Jedino što su sad malo promijenili ekipu. Fokus je na organizovanoj igri. Umrtvljuju protivnika kontinuiranim kretnjama i tako kontrolišu tempo. Mi volimo brzo. Oni će sigurno raditi tu vrstu destrukcije. Moramo da se prilagodimo, male stvari da uradimo dobro. Znamo da su jaki u sekundarnom napadu, ofanzivnom skoku, posebno Milutinov, Vezenkov, Hol. Znamo gdje završavaju akcije na početku i kraju četvrtine. Dosta smo umorni došli sa putovanja. Nije bilo intenziteta, iako smo iskoristili za pripremu utakmice", zaključio je Saša Obradović.

Meč Crvena zvezda - Olimpijakos igra se u srijedu od 19:30, a crveno-bijeli timovi trenutno su poravnati na tabeli. Prvoplasirani Hapoel iz Tel Aviva ima skor 9-3, dok su Olimpijakos, Crvena zvezda i Panatinaikos jedini timovi sa učinkom 8-4. Panatinaikos će u ovom kolu, ali dan ranije, igrati na svom terenu protiv Partizana.

Bonus video:

Pogledajte 05:38 Saša Obradović izjava pred Valensiju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)