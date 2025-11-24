logo
Gdje će Hapoel dočekati Zvezdu u Evroligi? Ofer Janaj se oglasio zbog crveno-bijelih

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Još nije poznato gdje će Hapoel dočekati Crvenu zvezdu u Evroligi

Gdje će iograti Hapoel i Crvena zvezda Izvor: Youtube/EURO INSIDERS/printscreen

Ekipa iz Izraela su već duže vrijeme domaćini van svojih domovina, ali kako je ranije najavljeno ta situacija trebalo bi biti promijenjena. Kad je konkretno u pitanju meč između Crvene zvezde i Hapoela iz Tel Aviva, u kojem bi tim Ofera Janaja trebalo da bude domaćin, konačna odluka o domaćinstvu biće donijeta u četvrtak.

Susret Hapoela i crveno-bijelih najavljen je za 16. decembar od 20.05, ali još nije poznato da li će tim koji vodi Dimitris Itudis biti domaćin u Sofiji, u Bugarskoj ili na svom terenu u Tel Avivu. Kako prenosi Mocart sport, vlasnik Hapoela Ofer Janaj otkrio je da nije poznato gdje će se odigrati meč i da će detalji biti poznati u četvrtak.

Evroliga je najavila da će se timovi iz Izraela vratiti 1. decembra na svoje terena, dosad je "Ponos Izraela" igrao u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu, dok je Hapoel svoje boje branio u Sofiji. Međutim, postaje jasno da postoje još neke komplikacije u vezi sa zvaničnim odigravanjem mečeva u Izraelu, te odluke još nisu poznate.



Tagovi

Hapoel Tel Aviv KK Crvena zvezda Evroliga

