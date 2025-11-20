logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Nova pobjeda Izraelaca u Evroligi: Hapoel opet pobjegao Zvezdi na vrhu tabele

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Izraelski predstavnik ostvario još jednu pobjedu u Evroligi i opet izbio na čelo.

vasilije micić dubai hapoel Izvor: Ivan S Ivanov/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Hapoel Tel Aviv pobijedio je Armani u gostima 103:95 i deklasiravši italijanski tim opet izbio na vrh tabele Evrolige sa skorom 9-3. Drugoplasirana je Zvezda sa učinkom 8-3 pred jedno od trenutno najtežih gostovanja u Evropi.

Raspucani bek Antonio Blejkni ponovo je zablistao u dresu Hapoela i ubacio 20 poena, uz šut za tri poena 4/6. Pratio ga je još jedan as Hapoela, Elajdža Brajant, sa 18 poena, a važne napadačke opcije njihovog trenera Dimitrisa Itudisa bili su i centri Dan Oturu sa 20 poena i Džonatan Motli sa 17.

Srpski plejmejker Vasilije Micić ubacio je 13 poena, uz dvije pogođene trojke i pet podijeljenih asistencija. Na drugoj strani, Marko Gudurić nije imao zapaženu ulogu i za 16 minuta na terenu ubacio je samo tri poena.

U Armaniju su najbolji bili Leandro Bolmaro (16 poena) i Kvin Elis (15, 6 as), ali oni sa saigračima nisu uspjeli da produže seriju pobjeda nakon što su u prethodna čeiri kola savladali Pariz, Efes, ASVEL i Olimpijakos.

Hapoel će u sljedeća četiri kola tri puta biti domaćin u Sofiji - protiv Reala, ASVEL-a, pa Crvene zvezde 16. decembra. Prije meča protiv srpskog tima gostovaće Virtusu.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Evroliga Hapoel Tel Aviv Armani

