Crvena zvezda ima najteži zadatak u Evropi: Kad je publika u hali, Valensija ne gubi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Košarkaši Valensije ove sezone imaju osam pobjeda iz osam mečeva na utakmicama pred svojim navijačima.

Valensija ne zna za poraz pred svojim navijačima Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde će u 12. kolu Evrolige gostovati Valensiji, a to će biti izuzetno težak meč za tim Saše Obradovića. Španski tim, koji je povratnik u Evroligu, sasvim je dobro počeo novu sezoni i trenutno zauzima devetu poziciju, uz skor 6-5. To nije baš realna slika moći Valensije, posebno kad igra pred svojim navijačima.

Na gostujućim terenima Valensija ima 2-4, a na domaćem 4-1 i to bez poraza kada se igra pred publikom. Jedini meč koji je Valensija izgubila na svom terenu bilo je protiv Hapoela iz Tel Aviva (100:93), kada zbog stava Španaca prema učešću izraelskih klubova u Evroligi nije bilo dozvoljeno prisustvo navijača.

Pored četiri meča koje je Valensija pobijedila u Evroligi pred svojim navijačima, naredni protivnik Crvene zvezde ima četiri pobjede i u domaćem prvenstvu. Nakon sedam odigranih kola Valensija i Real Madrid dijele prvo mjesto sa skorom 6-1.

Osam pobjeda na devet mečeva u svojoj hali, odnosno osam pobjeda na osam mečeva pred svojim navijačima impresivan su skor Valensije, koja želi trijumf i protiv Crvene zvezde. Do sada su u prvenstvu pobijeđivali Barselonu, Huventud, San Pablo Burgos i Tenerife, a u Evroligi Virtus, Fenerbahče, Dubai i Real Madrid. Tim Saše Obradovića ne želi da se nađe u tom društvu.

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Valensija Evroliga

