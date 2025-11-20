logo
Efes u posljednjoj sekundi srušio Barselonu: Srpski sudija u centru pažnje na meču Evrolige

Efes u posljednjoj sekundi srušio Barselonu: Srpski sudija u centru pažnje na meču Evrolige

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Ekipa Igora Kokoškova uspjela je da stigne do pobjede pogođenim slobodnim bacanjima na 0,3 sekunde do kraja meča.

Efes Barselona Evroliga Izvor: MN PRESS

Spektakularan meč u Evroligi odigrale su ekipe Anadolu Efesa i Barselone na otvaranju programa za četvrtak. Tim Igora Kokoškova došao je do jedne od najvažnijih pobjeda u sezoni, jer su uspjeli da naprave veliki preokret nad španskim predstavnikom, a zatim i da stignu do pobjede na 0,3 sekunde do kraja meča.

Srpski arbitar Ilija Belošević dosudio je faul Jana Veselog nad Ajzeom Kordinijeom u posljednjoj sekundi i to nakon što je bek Efesa prvobitno izblokiran kada je krenuo da postigne poene za pobjede. Košarkaš turskog tima pogodio je oba slobodna bacanja, a Barselona nije uspjela da organizuje posljednju akciju na meču i da stigne do pobjede.

A bila joj je blizu... Imala je Barselona dvocifrenu prednost na poluvremenu, pa i maksimalnih 13 poena prednosti na početku treće dionice, ali nije uspjela da ih sačuva. Efes je bio sjajan u trećem periodu i unio je potpunu neizvjesnost u meč. Već do kraja tog dijela meča preokrenuli su situaciju u svoju korist, a zatim smo u posljednjoj četvrtini vidjeli nekoliko promjena vođstva.

Više sreće imao je Efes, koji je i ovaj meč igrao bez mnogo važnih igrača. Spisku povrijeđenih sada se pridodao i Šejn Larkin, što dodatno otežava posao srpskom stručnjaku Igoru Kokoškovu na klupi tima iz Istanbula. Ipak, u prvi plan su iskočila neka nova lica - pomenuti Kordinije je postigao 14 poena, po 13 su ubacili Lojd i Osmani, dok su 12 poena imali Deser i Vajler-Beb. U poraženom timu najefikasniji je bio Jan Veseli sa 16 poena, ali je on na kraju bio i tragičar. Dvocifren učinak je imao još samo Ernangomez sa 10 poena.

