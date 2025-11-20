logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željko Obradović o problemima Partizana: "Šejk hoće da igra povrijeđen, Kalates nije igrao osam mjeseci"

Željko Obradović o problemima Partizana: "Šejk hoće da igra povrijeđen, Kalates nije igrao osam mjeseci"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Željko Obradović se oglasio povodom problema Partizana na mjestu plejmejkera. Pričao je o Šejku Miltonu i Niku Kalatesu.

zeljko obradovic o sejku miltonu i niku kalatesu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nakon Džabarija Parkera i Nika Kalatesa i Željko Obradović se oglasio pred meč Partizana i Fenerbahčea u Evroligi u petak. Crno-bijeli poslije serije poraza i izgubljenog meča sa Asvelom traže bolju formu. 

Obradović je prvo pričao o NIku Kalatesu i Šejku Miltonu, dva plejmejkera Partizana koji su na raspolaganju timu nakon povrede koja je Karlika Džounsa udaljila sa terena na duži vremenski period. 

"Na kraju krajeva rezultati su ti koji su najbitniji. Problem je sljedeći. Dva plejmejkera koji su plejmejkeri, jedan je klasičan Nik Kalates je momak koji razumije igru, ali koji se vratio poslije osam mjeseci neigranja. Nije igrao osam mjeseci, što nije laka situacija", rekao je Obradović o Kalatesu.

Pogledajte

00:17
Željko Obradović konferencija pred Fenerbahče
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Što se tiče Šejka Miltona bilo je kritika na račun njegove igre protiv Asvela, ali stao je u odbranu svog igraća strateg crno-bijelih. 

"Šejk Milton koji je predivan momaku svakom smislu, i ljudski i košarkaški je neko ko je mjesec dana pauzirao. Imao je ogromnu želju, on se vratio i igrao je povrijeđen. Želio je da igra i da pomogne ekipi. Kada smo počeli ove sedmice da radimo odradili dva treninga, na tom drugom treningu ja sam ga zamolio da stane. On kaže: 'Kouč, hoću, ja moram i hoću.' Meni lično bude žao kada vidim da igrač želi, a ne može. Omn je neko ko je neophodan ovom timu, da nam pomgone. Kvalitete koje on ima i odbrambene i napadačke, to je nešto mnogo važno. Kada obojica počnu da igraju bolje onda će se to odsustvo Karlika Džounsa sigurno mnogo manje osjećati", naglasio je Obradović. 

Crno-bijeli trenutno imaju samo četiri pobjede u Evroligi i protiv aktuelnog prvaka Evrope Fenerbahčea će u petak od 20:30 probati da na svom terenu izađu iz rezultatske krize.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:45
Parker i Kalates konferencija Partizana
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Možda će vas zanimati

Tagovi

Željko Obradović KK Partizan Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC