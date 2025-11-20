Željko Obradović o problemima Partizana: "Šejk hoće da igra povrijeđen, Kalates nije igrao osam mjeseci"

Željko Obradović se oglasio povodom problema Partizana na mjestu plejmejkera. Pričao je o Šejku Miltonu i Niku Kalatesu.

Nakon Džabarija Parkera i Nika Kalatesa i Željko Obradović se oglasio pred meč Partizana i Fenerbahčea u Evroligi u petak. Crno-bijeli poslije serije poraza i izgubljenog meča sa Asvelom traže bolju formu.

Obradović je prvo pričao o NIku Kalatesu i Šejku Miltonu, dva plejmejkera Partizana koji su na raspolaganju timu nakon povrede koja je Karlika Džounsa udaljila sa terena na duži vremenski period.

"Na kraju krajeva rezultati su ti koji su najbitniji. Problem je sljedeći. Dva plejmejkera koji su plejmejkeri, jedan je klasičan Nik Kalates je momak koji razumije igru, ali koji se vratio poslije osam mjeseci neigranja. Nije igrao osam mjeseci, što nije laka situacija", rekao je Obradović o Kalatesu.

Što se tiče Šejka Miltona bilo je kritika na račun njegove igre protiv Asvela, ali stao je u odbranu svog igraća strateg crno-bijelih.

"Šejk Milton koji je predivan momaku svakom smislu, i ljudski i košarkaški je neko ko je mjesec dana pauzirao. Imao je ogromnu želju, on se vratio i igrao je povrijeđen. Želio je da igra i da pomogne ekipi. Kada smo počeli ove sedmice da radimo odradili dva treninga, na tom drugom treningu ja sam ga zamolio da stane. On kaže: 'Kouč, hoću, ja moram i hoću.' Meni lično bude žao kada vidim da igrač želi, a ne može. Omn je neko ko je neophodan ovom timu, da nam pomgone. Kvalitete koje on ima i odbrambene i napadačke, to je nešto mnogo važno. Kada obojica počnu da igraju bolje onda će se to odsustvo Karlika Džounsa sigurno mnogo manje osjećati", naglasio je Obradović.

Crno-bijeli trenutno imaju samo četiri pobjede u Evroligi i protiv aktuelnog prvaka Evrope Fenerbahčea će u petak od 20:30 probati da na svom terenu izađu iz rezultatske krize.

