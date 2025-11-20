logo
Frenk Kaminski odgovorio navijaču na prozivku

Frenk Kaminski odgovorio navijaču na prozivku

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Frenk Kaminski nije dao na sebe kada ga je jedan navijač napao na tviteru.

Izvor: MN PRESS

Frenk Kaminski ima 32 godine i već neko vrijeme je bez kluba, a na tviteru ga je zbog toga napao jedan navijač. Bio je u raspravi oko koledž košarke Kaminski, a onda ga je jedan navijač "pecnuo".

"Frank, samo kad bi znao da igraš košarku dovoljno dobro da budeš profesionalac umjesto da brbljaš na tviteru u 1 popodne. Bruka". napisao je korisnik tvitera. 

Nije čekao ništa Kaminski, već je odmah odgovorio i postavio ovog bezobraznog navijača na mjesto. Iako sada nema klub Kaminski iza sebe ima četiri odlične NCAA sezone, osam NBA sezona i godinu u Evrolige u Partizanu. Uz to je u sezoni 2024/25 igrao u razvojnoj ligi.

"Zapravo sam toliko dobar u igranju košarke da ako sada želim, ne moram ništa više da radim. Trenutno želim da brbljam na tviteru, nastaviću tako dok mi ne bude dosadilo. Onda ću možda na golf, vidjećemo", napisao j na tviteru Frenk Kaminski. 

Koliko je zaradio Kaminski?

Nije ništa slagao Frenk Kaminski, on zaista ne mora više ništa da radi u životu. U karijeri je samo u NBA zaradio 22.700.000 dolara, a na to dolazi ugovor u Partizanu, kao i prethodni ugovor u Torontu. Na to treba dodati i razne sponzore pošto je on zaista bio superzvijezda na koledžu, tako da je i tu sigurno zaradio mnogo novca. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

03:50
Frenk Kaminski
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić

Tagovi

Frenk Kaminski KK Partizan

