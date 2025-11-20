Željko Obradović o kritikama nakon Asvela: "Sve sam rekao sa razlogom, prvo igračima pa javno"

Željko Obradović je kritikovao igrače nakon meča sa Asvelom, a sada se osvrnuo na to.

Željko Obradović je pred meč sa Fenerbahčeom pričao o problemima sa plejmejkerima koje ima, ali i o izjavama nakon meča sa Asvelom u prethodnom kolu Evrolige. Bilo je mnogo riječi o njegovim kritikama upućenim igračima i sada je objasnio novinarima zašto je javno rekao neke stvari.

"Apsolutno sam svjestan svega onoga što govorim i govorim sa razlogom. Nemojte da pomislite da to što sam rekao javno nisam rekao igračima. Uvijek se direktno obraćam, od prvog dana kad sam sjeo na klupu Partizana naučio od profesora Nikolića i Ivkovića. Nema skrivalica. Svi smo ljudi koji griješimo, svjesni smo da griješimo. Treba da budemo pošteni i da se gledamo u oči. Ponavljam - najveća odgovornost je na meni kao treneru, ne bježim od toga. Nikada nisam i niti ću, ali imam pravo kao trener da ukažem na neke stvari", rekao je Obradović.

Istakao je da je njegov tim loše počeo prethodni meč i uspio da se vrati, ali da je jasno šta su bili problemi u igri koji su ekipu koštai boljeg rezultata.

"Kad smo se vratili poslije Asvela, gledali smo posljednjih sedam minuta protiv Monaka i prvu čertvtinu protiv Asvela, kao i posljednja tri minuta. Da neke stvari budu jasne, i u tim utakmicama je bilo mnogo dobrih stvari. Vodili smo protiv Monaka 20 razlike, tima koji je bio vicešampion Evrolige, koji se pojačao. Ako smo počeli onako kako smo počeli, a katastrofalno smo počeli protiv Asvela, a uspjeli smo da se vratimo - onda je jasno da je problem koncentracije. Nije sve crno, iznio sam to igračima, nisu znali - mi smo u prvih sedam kola bili tim koji je primao mnogo poena, negdje oko 89, a u zadnje primamo 81, to je osam manje. Protivnici su šutirali za dva oko 60%, sad 51%. Za tri poena su šutirali 41, a sad 33% - i to su pomaci", zaključio je Obradović.

Šta je rekao o Fenerbahčeu?

"Igramo protiv tima koji je šampion. To dovoljno govori i ove sezone su napravljeni za visoke ciljeve. Istina je da su ove godine malo lošije počeli u Evroligi, ali igraju veoma veoma dobro. U ovom trenutku su najbolji odbrambeni tim, najmanje poena primaju. Imaju spoljne igrače koji su visoki i sve rade u odbrani, imaju 6-7 preko dva metra. U stanju su i ispod koša da se bore sa visokim igračima. To smo pripremali ove sedmice. Da odigramo strpljivo, da ne ulazimo u zamku šuteva i kad krenu sa odbranom da nemamo dobra rješenja. Nadam se da ćemo biti na nivou koji je potreban da odigramo dobro protiv evropskog prvaka", jasan je Obradović.

Na kraju je pričao i o Tajriku Džounsu. Centar crno-bijelih je sada u treningu, ali nije na 100 odsto spremnosti.

"U treningu danas je sve izgledalo neuporedivo bolje, međutim, kao i svaki trening pred utakmicu - ne može da bude najjači. Što se tiče Šarunasa Jasikevičusa, da, dobro ga poznajem i ono što je karakteristično za njega su specijalni pozivi kod svakog tajm-auta. Uvijek različito od onog što igraju, o tome treba da vodimo računa. Da li su to neke akcije za šutere, da li je to izolacija jer spoljni igrači imaju kvalitet da igraju 1 na 1, da li želi da kazni mis-meč odbranu... To su sve stvari koje radi", objasnio je Obradović.

