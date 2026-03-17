Zvezdi se smiješe milioni iz Emirata: Razigrao se Felisio Milson i čeka se transfer

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Angolski reprezentativac Felisio Milson napustio je ove zime Crvenu zvezdu nakon što nije ubijedio Dejana Stankovića da zaslužuje šansu tokom prolećnog dijela sezone. Milson je stigao 2024. godine u transferu vrijednom pet miliona i za vrijeme boravka u crveno-bijelom nije uspio da ostavi sjajan utisak, tako da je rastanak logičan epilog.

U novom klubu, Al Džaziri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, za sada se sjajno snašao i to je znak da bi Zvezda mogla da lijepo zaradi od njegovog transfera.

Za sada, Milson ima dva gola i jednu asistenciju na pet utakmica, ali sezona je tek počela za njega.

Felisio Milson je koštao Zvezdu čak pet miliona evra u ljeto 2024. godine kada je stigao iz Makabija iz Tel Aviva, da bi ga Zvezda pozajmila za 500 hiljada evra u Al Džaziru. U ugovor nije ubačena klauzula, ali Zvezda se nada otprilike istom novcu koji je već izdvojila za Angolca.

Ako ga ne dobije, Milson će se vratiti 1. jula u Crvenu zvezdu i pokušati da se izbori za minutažu kod Dejana Stankovića, ali već ima jaku konkurenciju na desnom krilu.

