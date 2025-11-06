logo
"Zašto Hapoel igra u Sarajevu, najopasnijem gradu za Izraelce? Banjaluka i Mostar bi imali smisla"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

"Sarajevo se profilisalo kao glavni antisemitistički grad u ovom dijelu svijeta. Izuzetno je izazovno biti Jevrej u Sarajevu, ne samo Izraelac", rekao je Amir Kabiri, izraelski biznismen i potpredsjednik HŠK Zrinjski.

Amir Kabiri: "Zašto Hapoel igra u Sarajevu, najopasnijem gradu za Izraelce? Banjaluka i Mostar bi im Izvor: YouTube/Screenshot - BIR TV

Amir Kabiri, izraelski biznismen sa sjedištem u Mostaru, koji je jedan od glavnih finansijera Zrinjskog, i bivši vlasnik Fudbalskog kluba Hapoel Tel Aviv, kritikovao je odluku u Sarajevu bude odigran meč Evrolige između Hapoela i Dubaija (četvrtak, 19 časova).

Kabiri je za medije u Izraelu izrazio nezadovoljstvo odlukom da se utakmica igra upravo u Sarajevu, koje je opisao kao "najopasnije mjesto za Izraelce u Evropi".

"Ne mogu da razumijem ko je odlučio da Hapoel sleti i igra u Sarajevu. Od 7. oktobra, Sarajevo se profilisalo kao glavni antisemitistički grad u ovom dijelu svijeta. Izuzetno je izazovno biti Jevrej u Sarajevu, ne samo Izraelac. To je, po meni, nerazumna odluka sa sigurnosnog aspekta", izjavio je Kabiri, dodajući da čak ni "lokalna policija nije odobrila prisustvo publike", zbog nemogućnosti osiguravanja takvog meča.

Kabiri je dodatno objasnio da je Bosna i Hercegovina kompleksna država, podijeljena na "tri entiteta" te da on živi u dijelu s većinskim hrvatskim stanovništvom, u Mostaru, za koji tvrdi da je bio uz Izrael nakon napada Hamasa 7. oktobra.

"U Mostaru ili Banjaluci ovakav meč bi imao smisla. U Sarajevu su slavili 7. oktobar", poručio je izraelski biznismen.

Komentarišući autobus Hapoelove delegacije, Kabiri je rekao da je "iznenađen", jer prema njegovim riječima, navijači FK Sarajevo važe za izrazito pro-palestinske. Napomenuo je i da bošnjački mediji koje naziva "anticionističkim, na ivici antisemitizma", nisu iznenađenje za njega, jer to, kako tvrdi, već dugo prati kroz svoj angažman u Bosni i Hercegovini.

Dubai ne može ugostiti Hapoel na svom parketu, jer su Ujedinjeni Arapski Emirati zabranili da klubovi iz Izraela igraju u njihovoj državi, zbog sukoba u Gazi.

(MONDO)

