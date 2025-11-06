Barcokas nam priznao: "Ako je do mene i Željka, Olimpijakos će izgubiti"

Jorgos Barcokas je istakao da ne gleda košarku individuano, ali ako se gleda trenerski - nema šanse protiv Željka Obradovića.

Izvor: MN Press/Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

MONDO je u Atini na teniskom turniru na kome nastupa Novak Đoković, a iskoristili smo to da posjetimo i Jorgosa Barcokasa. Pred meč Evrolige sa Partizanom strateg Olimpijakosa nam je odmah pričao o Željku Obradoviću.

"Očekujem da pobijedim na meču, toliko je jednostavno. Igramo sa jako takmičarskim timom, oni pokušavaju da se poboljšaju. Imaju odličan sastav i nevjerovatnog trenera. Željko je neko ko može da pronađe rješenje za sve. Ne očekujemo ništa osim teškog meča", rekao je Janis Barcokas za MONDO.

Pogledajte 04:39 Jorgos Barcokas za Mondo Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Na pitanje našeg reportera kako gleda na svoj trenerski duel sa Željkom Obradovićem pred meč u petak od 20:15 istakao je da ako je do toga - izgubiće.

"Nikad ne gledam tako na košarku, jer ako budem to tako gledao izgubićemo. On je bolji! Ali nikada nisam gledao košarku na taj način, individualno. Niti kada su treneri, niti kada su igrači u pitanju. Uvijek mi je bitan tim, a mislim da imamo dobar tim i potrebno nam je samo malo sreće", rekao je on.

Ne igraju? Dobro mi reče

Karlik Džouns neće biti u sastavu Partizana još neko duže vrijeme, ali ističe Barcokas da takve stvari mogu da probude i ujedine ekipu.

"On je momak koji je ofanzivno jako dobar. Ponekad mislim da kada je neko toliko talentovan van terena cijeli tim radi više i bolje da pokrije njegovo odsustvo. Možda ćemo vidjeti bolju odbranu od Partizana. Svi timovi imaju igrače koji su van terena, imaju povrede i to je nešto sa čim moramo da se nosimo. Nije to izgovor, ako izgubite meč. Nekako svi prave timove od 15 igrača jer igraju 90 mečeva", dodao je grčki stručnjak.

Na konstataciju da Džabari Parker i Vanja Marinković ne igraju Barcokas se navodno začudio... Kaže da to nije znao!

"To je dobra informacija, nisam znao to, hvala ti. Nekada očekujete da vidite nešto jer su neki igrači van terena, a vidite tim koji je jako povezan i nema toliki pritisak. Ne mislim da ćemo išta promijeniti. Džabari Parker je strašan igrač, Vanja Marinković je odličan šuter i košarkašali i dalje vjerujem da Partizan ima sjajne igrače i očekujemo da budu spremni", dodao je on.

Frenk Nilikina je posljednje pojačanje Olimpijakosa i stigao je iz Partizana, ali nije se pitao za taktiku. "Ne, da budem iskren vjerujem stručnom štabu i nikada ne dovodimo igrače u poziciju da nam govore stvari o stratregiji i taktici", dodao je Barcokas.

Papanikolau oprezan

Pogledajte 02:57 Kostas Papanikolau za Mondo Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

"Evroliga je takva sada da i kada nema nekoliko bitnih igrača to ne znači da Partizan nije dobar tim sa sjanim trenerom, sa legendom na klupi. Morate da ih poštujete na terenu, to je način na koji se postavljamo u svakom meču. Naš tim je takođe imao neke odsutne igrače, ali to je dio procesa. Moraćemo da se fokusiramo na to šta moramo da uradimo i da se nadamo najboljem. Nema lakih utakmica", rekao je za MONDO Kostas Papanikolau.