Željko Obradović ne računa na Džabarija Parkera protiv Olimpijakosa

Šta se dešava sa igračem koji je trebalo da bude lider ekipe?

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARS / Sipa Press / Profimedia

Košarkaš Partizana gostuju ekipi Olimpijakosa u petak od 20:15, u okviru 9. kola Evrolige. Crno-bijeli su u nizu od tri poraza, a povratak na pobjednički kolosijek tražiće bez kapitena Vanje Marinkovića i Džabarija Parkera. Partizan u ovaj duel ulazi nakon poraza od Barselone (76:78), dok je Olimpijakos u prethodnom kolu savladao Hapoel Tel Aviv rezultatom 62:58.

Pred put u Grčku, trener crno-bijeli Željko Obradović iznio je očekivanja i podijelio loše vijesti.

"Igramo protiv tima koji je pravljen da ima najviše ambicije u Evroligi. Imali su i oni određenih problema sa rosterom, nešto slično kao i mi. Igraćemo bez Džabarija Parkera i Vanje Marinkovića, tako da oni ostaju u Beogradu. Olimpijakos ima izvanredan roster i igraju veoma dobro, a godinama imaju istog trenera tako da imaju i automatizme u svojoj igri. Analizirali smo ih i nadam se da ćemo imati istu želju kao na utakmici protiv Barselone", zaključio je Obradović.

O predstojećem duelu govorio je i Ajzak Bonga: "Nikada nije lako igrati protiv njih na njihovom terenu, tako da nas očekuje teška utakmica. Moramo da se vratimo na pravi put i ponovo zaigramo onako kako obično igramo", poručio je Bonga.

Šta se dešava sa Parkerom?

Osim što iskusni as ne bilježi partije kakve su se od njega očekivale, Grci su plasirali vijest da postoji šansa da krilni centar u kratkom roku napusti Beograd. Ubrzo je stigao demanti srpskih medija, a trener Obradović nije otkrio razloge zbog kojih Parker i Marinković neće biti u timu. Džabari igra jako promjenljivu košarku od starta sezone, navijači i stručna javnost mu najviše zamjeraju što se ne zalaže dovoljno u defanzivi, uzima loše šuteve, a da li je došlo do nekih neslaganja sa trenerom to nije poznato. Protiv Barselone nije odigrao ni minut, vratio se protiv Dubaija, a sada ponovo neće biti u sastavu za Olimpijakos.

