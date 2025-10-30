Džabari Parker će u petak u Beogradu igrati protiv Barselone, svog bivšeg kluba

Izvor: MN PRESS

Partizan i Barselona se sastaju u osmom kolu Evrolige, a Džabari Parker će imati priliku da odmjeri snage protiv svog bivšeg kluba. Ljetno pojačanje Partizana u sezoni za nama maestralno je obavljalo posao u klubu iz Katalonije, a s obzirom na to da dobro poznaje rivala, možemo očekivati možda i mnogo bolju partiju Parkera u odnosu na ostale evroligaške mečeve.

Partizan je pretrpio bolan poraz u Sofiji, nakon što je lider Evrolige Hapoel ostvario pobjedu. Crno-bijeli su se borili 29 minuta, ali onda su poklekli u završnici treće četvrtine, a posebno u četvrtoj. Činilo se da Partizan može do preokreta sredinom odlučujuće dionice, ali srpski šampion na kraju nije uspio da stigne do iznenađenja.

Vidi opis "Nemamo vremena, moramo da mislimo o Barseloni": Parker spreman za bivši klub, zna gdje leži moć Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: VM/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Savino Paolella / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Vjeruje Parker da crno-bijeli imaju svoju šansu, ali… "Sezona je duga. Bez obzira na to na kojoj smo sada poziciji, naredna utakmica je već pred nama", rekao je i nastavio: "Utakmica protiv Hapoela se igrala u serijama, a domaćin je uspio da napravi onu koja je donijela prevagu. Da smo bili bolji u nekoliko situacija, došli bismo do pobjede", veruje Parker, koji je govorio za bugarski Sportal.

Na momente je djelovalo da Partizan ima prednost domaćeg terena, pošto je publika u potpunosti bila na strani crno-bijelih. "Hvala navijačima, svi znamo da će nastaviti da nas bodre u pobjedama i porazima. Ipak, bolje je kada pobjeđujemo."

Parker prosječno bilježi 11,3 poena u dresu Partizana i hvata 3,4 lopte, za skoro 23 minuta na parketu. Parker šutira 43 posto iz igre, mada je u prošloj sezoni njegov učinak bio 49 posto, a uz to je ubacivao i 13,9 poena, 4,1 skok i dijelio 1,8 asistencija po susretu.