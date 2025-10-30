logo
Novajlije Partizana spremne za Barselonu: Nik Kalates donosi iskustvo, Bruno Fernando najavio pobjedu

Novajlije Partizana spremne za Barselonu: Nik Kalates donosi iskustvo, Bruno Fernando najavio pobjedu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nik Kalates i Bruno Fernando govorili su o očekivanjima pred novi evroligaški meč Partizana

bruno fernando i nik kalates se oglasili pred barselonu Izvor: sreenshot/Partizan

Partizan dočekuje Barselonu u Beogradskoj areni u petak od 20.30 sati. Crno-bijeli u meč ulaze poslije poraza od Hapoela, ali jači za Nika Kalatesa, koji će biti na poziciji plejmejkera. Takođe, Željko Obradović može da računa i na pridošlicu u timu - centra Bruna Fernanda, pa je dvojac novajlija iznio utiske pred meč sa timom iz Katalonije.

Iskusni Nik Kalates po dolasku u Partizan rekao je: "Osjećam se odlično. Naravno, trebaće mi malo vremena da se naviknem na igranje sa ovom ekipom, ali oni su veoma gostoljubivi i uzbuđen sam što sam ovdje", započeo je Grk.

Kalates će odraditi svega jedan trening pred susret sa Barselonom, ali njegovo iskustvo svakako će pomoći Partizanu. "Barselona ima mnogo dobrih momaka, mnogo dobrih igrača - bekova, igrača na poziciji centra, a onda i u odbrani. Biće važno da imamo dobru odbranu, pa onda možemo i da trčimo pred domaćim navijačima", rekao je Kalates.

Šta je rekao Bruno Fernando?

Bruno Fernando je u susretu sa Hapoelom upisao prve minute, ali će tek u Beogradu imati priliku da upozna Partizan pred domaćim navijačima. "Pred nama je teška utakmica. Igramo protiv dobrog rivala, ali radujem se što ćemo izaći i igrati na oba kraja terena i pobijediti", najavio je Bruno.

"Biće potrebno da budemo čvrsti u napadu i odbrani, naročito u ranom periodu meča. Moramo da ih ograničimo u "post-ap" situacijama - jedan su od timova u ligi koji je veoma efikasan u tome. Mnogo različitih igrača može da uđe u takve situacije i pokuša da postigne koš. Zato moramo da budemo spremni i da ih ograničimo u tim pokušajima", rekao je novi igrač crno-bijelih. 

(MONDO)

