Saopštenje Partizana: "Pažljivo birajte izvore informacija kojima ćete vjerovati"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Košarkaški klub Partizan izdao je novo saopštenje u kojem poziva navijače da fokus usmjere ka podršci klubu.

Košarkaški klub Partizan reagovao je novim saopštenjem. Crno-bijeli u petak dočekuju Barselonu u Beogradskoj areni u meču koji počinje u 20.30 sati, a iz Humske poručuju da žele da u dvorani vlada sportska atmosfera.

"Povodom brojnih neistinitih objava kao i dokumenata koji cirkulišu putem društvenih mreža, KK Partizan je primoran da se oglasi novim saopštenjem za javnost kako bi se navedene stvari sklonile iz fokusa i usmjerila pažnju, prije svega svojih navijača, na veoma važne utakmice koje slijede za crno-bijeli tim.

KK Partizan još jednom apeluje na sve dobronamjerne ljude da ne vjeruju u sve što se tokom posljednjih dana plasira kao istina, i da u turbulentnim danima prepoznaju trenutak za potpuno okretanje ka podršci timu i pobjedama kao najboljem lijeku protiv otrovnih strelica koje se prema klubu upućuju.

Pažljivo birajte izvore informacija kojima ćete vjerovati, pratite zvanične kanale komunikacije KK Partizan ukoliko želite provjerene vijesti i sutra u Beogradskoj areni budite svi kao jedan! Složno u podršci timu, bez podjela po bilo kom osnovu, bez upliva politike i strogo u službi podrške ekipi da dođe do pobjede u veoma važnoj utakmici", stoji u saopštenju Partizana. 

