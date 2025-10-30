Zvezda najbolja, a Partizan najgora odbrana Evrolige: Saša napravio čudo, Željko u dva poteza rješava krizu

Saša Obradović je već od labave odbrane Zvezde napravio mašinu. Željko Obradović sa dva nova potpisa želi da to isto uradi u Partizanu.
Rekao je Saša Obradović da Crvena zvezda mora da igra agresivnu i dobru odbranu i ne samo da je uspio da preokrene loš početak sezone nego je od Zvezde napravio defanzivnu mašinu.
Tim koji je u prva dva kola protiv Olimpije i Bajerna primio preko 90 poena sada je najbolji defanzivni tim Evrolige prema mjerenjima statističara.
Sa druge strane ekipa Partizana je najgora odbrana Evrolige prema mjerenjima i moraće tim Željka Obradovića da nakon poraza od Hapoela poradi na defanzivi ako želi bolji plasman.
Crvena zvezda i njena granitna odbrana
Crvena zvezda je prvo sa Tomislavom Tomovićem savladala Fenerbahče i svela prvaka Evrope na 81 poen, a onda je došao Saša Obradović i od tada je Zvezdi najviše poena ubacio Žalgiris - 79.
Uprkos brojnim povredama bekova Zvezda je u Nvori, Kaliniću, Odželeju i Miler Mekintajeru našla duge ruke, sjajan pritisak na lopti i postala je defanzivna ekipa kakvoj su se navijači nadali. Ispod koša je Ebuka Izundu našao svoju ulogu kao skakač i zaštitnik obruča, a "niske" petorke sa Monekeom na petici pokazale su se posebno defanzivno nezgodne za ekipe i nije taj "manjak" visine i snage uspijevao nijedan rival da kazni.
Partizan vidio u čemu je problem
Crno-bijeli su ekipa koja prima najviše poena u Evroligi sa linije za tri i vidio je Željko Obradović gdje ne štima u njegovom timu. Zato ne treba da čude nova pojačanja. Bruno Fernando i Nik Kalates nude sjajne stvari u napadu, ali prije svega su tu zbog defanzive.
Iskusni Grk je sjajan u pritisku na loptu i nevjerovatan je kradljivac lopti, dok je Bruno Fernando svoje godine u NBA zaradio skokom, blokovima i preuzimanjem bekova kod pika. Već protiv Barselone u Areni treba očekivati defanzivno bolji Partizan.
Takođe ne treba zaboraviti da su najbolji defanzivci ovog tima Vanja Marinković i Isak Bonga umorni od Eurobasketa, pa i to utiče na previše primljenih poena. Ipak, kako kaže Željko Obradović sezona je duga i ima vremena za korekcije. One igračke su tu, sada to mora da se vidi i u igri.