Saša Obradović je već od labave odbrane Zvezde napravio mašinu. Željko Obradović sa dva nova potpisa želi da to isto uradi u Partizanu.

Izvor: © MN press, all rights reserved

Rekao je Saša Obradović da Crvena zvezda mora da igra agresivnu i dobru odbranu i ne samo da je uspio da preokrene loš početak sezone nego je od Zvezde napravio defanzivnu mašinu.

Tim koji je u prva dva kola protiv Olimpije i Bajerna primio preko 90 poena sada je najbolji defanzivni tim Evrolige prema mjerenjima statističara.

Sa druge strane ekipa Partizana je najgora odbrana Evrolige prema mjerenjima i moraće tim Željka Obradovića da nakon poraza od Hapoela poradi na defanzivi ako želi bolji plasman.

EuroLeague 2025-26: Efficiency Landscape - Up to Round 7



Net Rating:

1⃣ Zalgiris Kaunas

2⃣ Olympiacos

3⃣ Hapoel Tel Aviv



Offensive Rating:

1⃣ Hapoel Tel Aviv

2⃣ Valencia

3⃣ Olympiacos



Defensive Rating:

1⃣ Crvena Zvezda

2⃣ Fenerbahçe

3⃣ Paris Basket…pic.twitter.com/pye3VP0nho — Clutch Data (@clutchdata_)October 30, 2025

Crvena zvezda i njena granitna odbrana

Vidi opis Zvezda najbolja, a Partizan najgora odbrana Evrolige: Saša napravio čudo, Željko u dva poteza rješava krizu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Crvena zvezda je prvo sa Tomislavom Tomovićem savladala Fenerbahče i svela prvaka Evrope na 81 poen, a onda je došao Saša Obradović i od tada je Zvezdi najviše poena ubacio Žalgiris - 79.

Uprkos brojnim povredama bekova Zvezda je u Nvori, Kaliniću, Odželeju i Miler Mekintajeru našla duge ruke, sjajan pritisak na lopti i postala je defanzivna ekipa kakvoj su se navijači nadali. Ispod koša je Ebuka Izundu našao svoju ulogu kao skakač i zaštitnik obruča, a "niske" petorke sa Monekeom na petici pokazale su se posebno defanzivno nezgodne za ekipe i nije taj "manjak" visine i snage uspijevao nijedan rival da kazni.

Partizan vidio u čemu je problem

Vidi opis Zvezda najbolja, a Partizan najgora odbrana Evrolige: Saša napravio čudo, Željko u dva poteza rješava krizu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Crno-bijeli su ekipa koja prima najviše poena u Evroligi sa linije za tri i vidio je Željko Obradović gdje ne štima u njegovom timu. Zato ne treba da čude nova pojačanja. Bruno Fernando i Nik Kalates nude sjajne stvari u napadu, ali prije svega su tu zbog defanzive.

Iskusni Grk je sjajan u pritisku na loptu i nevjerovatan je kradljivac lopti, dok je Bruno Fernando svoje godine u NBA zaradio skokom, blokovima i preuzimanjem bekova kod pika. Već protiv Barselone u Areni treba očekivati defanzivno bolji Partizan.

Takođe ne treba zaboraviti da su najbolji defanzivci ovog tima Vanja Marinković i Isak Bonga umorni od Eurobasketa, pa i to utiče na previše primljenih poena. Ipak, kako kaže Željko Obradović sezona je duga i ima vremena za korekcije. One igračke su tu, sada to mora da se vidi i u igri.