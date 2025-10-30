logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda najbolja, a Partizan najgora odbrana Evrolige: Saša napravio čudo, Željko u dva poteza rješava krizu

Zvezda najbolja, a Partizan najgora odbrana Evrolige: Saša napravio čudo, Željko u dva poteza rješava krizu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Saša Obradović je već od labave odbrane Zvezde napravio mašinu. Željko Obradović sa dva nova potpisa želi da to isto uradi u Partizanu.

Željko Obradović Saša Obradović Izvor: © MN press, all rights reserved

Rekao je Saša Obradović da Crvena zvezda mora da igra agresivnu i dobru odbranu i ne samo da je uspio da preokrene loš početak sezone nego je od Zvezde napravio defanzivnu mašinu.

Tim koji je u prva dva kola protiv Olimpije i Bajerna primio preko 90 poena sada je najbolji defanzivni tim Evrolige prema mjerenjima statističara.

Sa druge strane ekipa Partizana je najgora odbrana Evrolige prema mjerenjima i moraće tim Željka Obradovića da nakon poraza od Hapoela poradi na defanzivi ako želi bolji plasman.

Crvena zvezda i njena granitna odbrana

Crvena zvezda je prvo sa Tomislavom Tomovićem savladala Fenerbahče i svela prvaka Evrope na 81 poen, a onda je došao Saša Obradović i od tada je Zvezdi najviše poena ubacio Žalgiris - 79.

Uprkos brojnim povredama bekova Zvezda je u Nvori, Kaliniću, Odželeju i Miler Mekintajeru našla duge ruke, sjajan pritisak na lopti i postala je defanzivna ekipa kakvoj su se navijači nadali. Ispod koša je Ebuka Izundu našao svoju ulogu kao skakač i zaštitnik obruča, a "niske" petorke sa Monekeom na petici pokazale su se posebno defanzivno nezgodne za ekipe i nije taj "manjak" visine i snage uspijevao nijedan rival da kazni.

Partizan vidio u čemu je problem

Crno-bijeli su ekipa koja prima najviše poena u Evroligi sa linije za tri i vidio je Željko Obradović gdje ne štima u njegovom timu. Zato ne treba da čude nova pojačanja. Bruno Fernando i Nik Kalates nude sjajne stvari u napadu, ali prije svega su tu zbog defanzive.

Iskusni Grk je sjajan u pritisku na loptu i nevjerovatan je kradljivac lopti, dok je Bruno Fernando svoje godine u NBA zaradio skokom, blokovima i preuzimanjem bekova kod pika. Već protiv Barselone u Areni treba očekivati defanzivno bolji Partizan.

Takođe ne treba zaboraviti da su najbolji defanzivci ovog tima Vanja Marinković i Isak Bonga umorni od Eurobasketa, pa i to utiče na previše primljenih poena. Ipak, kako kaže Željko Obradović sezona je duga i ima vremena za korekcije. One igračke su tu, sada to mora da se vidi i u igri.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga KK Crvena zvezda KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC