Nik Kalates napokon u dresu Partizana: Crno-bijeli odradili trening u Sofiji, tu su sva pojačanja

Nik Kalates napokon u dresu Partizana: Crno-bijeli odradili trening u Sofiji, tu su sva pojačanja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nik Kalates nalazi se u Sofiji sa ekipom Partizana i odradio je prvi trening u novom klubu.

Nik Kalates odradio prvi trening sa Partizanom Izvor: PILLAUD/SPORTISSIMO / Sipa Press / Profimedia

Partizan je u sedmom kolu Evrolige doživio poraz od Hapoela u Sofiji. Ipak, crno-bijeli su odlučili da put Beograda ne krenu odmah, već da najprije održe trening. Na jutarnjem okupljanju izabranika Željka Obradovića našao se i Nik Kalates (36), novi i iskusni plejmejker crno-bijelih.

Navijači crno-bijelih su u susretu protiv Hapoela na terenu mogli da primijete i novog centra Brunu Fernanda. Kako je tim iz Humske ostao bez organizatora igre, bila je neophodna brza reakcija na poziciji pleja. Tako je Nik Kalates, na kojeg u Monaku nije sasvim računao Vasilis Spanulis, dobio zeleno svjetlo da karijeru nastavi u Beogradu.

Kalates je odradio trening sa crno-bijelima, a iz Partizana su se pohvalili fotografijom novog pojačanja. Iskusni plejmejker imaće priliku da zaigra već u petak protiv Barselone u Beogradu, što će biti vatreno krštenje i za njega i za Bruna Fernanda, koji će prvi put izaći pred Grobare. Očekuje se vrela atmosfera u prestonici Srbije, a nema sumnje da će dolazak iskusnog pleja mnogo značiti ekipi Željka Obradovića, s obzirom na to da crno-bijeli ne mogu da računaju na Karlika Džounsa, koji je doživio tešku povredu.

Kalates nije igrao u dresu Monaka u elitnom takmičenju, čime je Spanulis jasno stavio do znanja bivšem saigraču da ne računa na njega. U domaćem šampionatu Kalates je igrao tek nešto više od 10 minuta, prosječno bilježeći 3,7 asistencija i dva skoka.

Naredni meč Partizan igra u petak u Beogradskoj Areni protiv Barselone. Susret počinje u 20.30 sati. Tim iz Katalonije ima nešto bolji skor od crno-bijelih i trenutno je na devetom mjestu sa četiri pobjede i tri poraza, dok je Partizan 15. sa odnosom 3-4.



